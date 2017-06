En un acto de generosidad, la joven logró hacer sonreír a la mujer que iba cargando a un pequeño

Los 'lords' o las 'ladys' se han convertido en una tendencia en redes sociales, al menos en México, se les relaciona con cosas negativas pues estos hombres y mujeres se vuelven virales por tener comportamientos a gresivos, discriminatorios y, en muchos casos, evidencian problemas culturales.

El metro de la Ciudad de México es uno de los espacios en los que millones de personas se encuentran diario para ir de su trabajo a la casa, a la escuela, o simplemente para disfrutar de la ciudad. Hace algunos días un hombre fue captado masturbándose y no recibió ningún castigo, ese caso evidenció que hay problemas sociales que aún no se han podido erradicar, pero no todo es malo, el caso que te presentamos a continuación, es en verdad inspirador y un acto de generosidad.

Una mujer descalza viajaba en el metro acompañada de un bebé que llevaba en brazos, una joven la detuvo para regalarle sus tenis. Así es, en un acto desinteresado, se quitó sus zapatos para regalárselos a la joven indígena, que sólo se limitó a agradecer con una sonrisa en el rostro.

La joven que dio el regalo iba a acompañada de un hombre quien de inmediato se quitó los tenis y le ofreció sus calcetines ante la mirada de las personas que no podían creer el acto de generosidad que acababan de ver. A nosotros sólo nos resta aplaudir el acto y nos hace creer que aún hay gente buena, dispuesta a ayudar.

