Las niñas pueden hacer cualquier cosa que se propongan, incluso inventar grandes cosas

Por Andrea Sánchez

El Día Internacional de la Mujer es el día en el que los ojos de todo el mundo se posan sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, pero no es sólo un día, sí, lo sé, suena a cliché, pero es nuestra responsabilidad intentar cambiar la forma en la que se habla de las mujeres en la historia.

DESCUBRE MÁS:

Microsoft ha comenzado a lanzar una serie de videos en los que busca recordarle a las mujeres lo valiosas y capaces que son. En uno de sus videos le preguntan a las niñas que nombren a inventores, como era de esperarse, dicen los nombres de las más importantes mentes masculinas de la historia de la ciencia. Nombres como Leonardo Da Vinci, Newton, Benjamin Franklin se hacen presentes, pero cuando llega el momento de decir nombres científicas, ninguna de las niñas puede decir un solo nombre.

Luego, les enlistan a decenas de mujeres que han hecho avances en varios campos de la ciencia, Martha Coston inventó la bengala para hacer señales en el mar, Mary Anderson inventó el parabrisas, María Beasley la balsa salvavidas, Patricia Bath la cirugía láser para las cataratas, les hacen ver a las niñas que no solo los hombres inventan cosas maravillosas, las mujeres también lo han hecho, pero el sistema educativo se centra en los logros de los inventores, perdiendo de vista a las mujeres.

Las niñas no quieren ser inventoras porque no saben que hay mujeres que ya han avanzado en este camino, porque en la educación que se imparte en las escuelas no hay una visión incluyente en la que se hable con la misma importancia de los avances de hombres y mujeres.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

12 mujeres que conquistaron el mundo de la Ciencia

Y EN VIDEO:

Mujeres que inspiran: Malala Yousafzai, la niña que enfrentó a los talibanes