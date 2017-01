La cantante reivindica su derecho a usarlo o no

Las redes sociales se han convertido en severos jueces. Alicia Keys es la prueba de ello. Hace meses, cuando decidió que no era ella con maquillaje y que no lo usaría más, las críticas le llovieron. Hubo quien dijo: 'Claro, con una piel como la de ella es fácil no maquillarse', otros aplaudimos que dejará su piel al natural y defendiera la libertad de decidir lo que te hace sentir bien.

Alicia protagoniza la portada de Allure, en la que aparece sin maquillaje, para los interiores, y la entrevista Alicia lució como no lo hacía desde la primavera de 2016, con maquillaje. Tranquila, Alicia no 'traicionó' sus ideales sobre la piel al natural, busca dar un mensaje igual o más claro que el que dio cuando dijo 'no más maquillaje en mi vida'.

Ahhhhhh!!!!!! LOVINGGGG my cover of @Allure Magazine! Check it #linkinbio. Una foto publicada por Alicia Keys (@aliciakeys) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 6:38 PST

"No soy una esclava del maquillaje. Tampoco de no usarlo. Puedo elegir en cualquier momento. Ese es mi derecho". Para Alicia sus palabras, su música, su activismo político, incluso su decisión de no usar maquillaje y dejar su cabello libre son parte un todo llamado Alicia Keys.

“Whatever mode of expression that empowers you, that’s what you should do…” Special behind-the-scenes video from my @Allure Magazine shoot. #LinkInBio Un vídeo publicado por Alicia Keys (@aliciakeys) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 3:07 PST

Alicia no es una radical de la cara lavada, según menciona para la entrevista, "el maquillaje también puede ser una forma de auto expresión". Para ella, nadie debe avergonzarse por usarlo si eso le hace feliz.

