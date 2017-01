Por. Redacción de Nueva Mujer

¿Cuánto tiempo crees te tomaría leer mil libros? Probablemente pienses que una eternidad, pero cuando conozcas la historia de la niña que logró este desafío con solo 4 años de edad puede que cambies de parecer.

Su nombre es Daliyah y todo comenzó cuando su madre, Haleema Arana, le leía libros desde que estaba en el vientre como una manera de cultivar en ella la lectura. Gracias a eso, a sus 18 meses de nacida tenía la capacidad de reconocer las palabras de los textos que su progenitora le leía.

"Quería tomar el relevo y hacer la lectura por su cuenta", dijo Arana en una entrevista con The Washington Post. "Cuantas más palabras aprendía, más quería leer", añadió la fémina. Mientras fue creciendo, la mamá continuaba leyéndole por cinco minutos, sin obligarla. Luego la niña se iba a jugar con sus hermanos y retomaba la lectura cuando quería.

"Hay que dejarlos. Después, con el tiempo, uno empieza a leerles y uno anima al personaje del libro. Entonces ellos empiezan a interesarse más, empiezan a identificar lo que se está leyendo. Ahí es cuando empieza el verdadero interés por el libro", afirmó el padre de la niña, Miguel Arana, a Univisión.

A los 2 años y 11 meses, edad en la que la mayoría de los niños comprenden que los libros llevan un mensaje, Daliyah leía su primer libro sin la ayuda de su mamá. Así fue como su interés por la lectura fue incrementándose. Tanto así que ya lleva más de mil libros, de los que cientos son textos universitarios.

Daliyah todavía no ha pisado la escuela, pero ya se sabe de memoria la biblioteca Gainesville, en Gerogia, ciudad donde nació. Incluso, visitó la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y su directora, Carla Hayden, la recibió dándole la oportunidad de realizar algunas de las tareas de los bibliotecarios.

It was fun to have 4-year-old Daliyah Marie Arana of Gainesville, GA as "Librarian For The Day." She's already read more than a 1,000 books. pic.twitter.com/MQfwlUrakO