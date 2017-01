La inspiró a luchar por sus sueños

Por Andrea Sánchez

Los People's Choice Awards se llevaron a cabo ayer por la noche y como era de esperarse hubo algunos mensajes poderosos por parte de los ganadores de este premio, uno de ellos fue el de Blake Lively quien habló sobre el empoderamiento de las mujeres.

La actriz recibió el premio por mejor actriz de cine dramática gracias a la cinta The Shallows, al agradecer el premio se refirió a su mamá y las grandes enseñanzas que le dio. "Mi madre siempre me enseñó que aun siendo niño no puedes dejar que nadie te limite. No dejes que nadie te diga que hay algo que no puedes hacer ".

DESCUBRE MÁS:

Además, habló de sus deseos por formar parte de las Spice Girls antes de ser actriz, para ella las integrantes del grupo eran una fuente de inspiración, "se trataba de mujeres que eran dueñas de sí mismas, eran diferentes, esa fue mi primera introducción a poder de las niñas".

Agradeció a la gente que votó, dijo que no habían votado sólo por una película o por ella, que habían votado por el poder de las mujeres y agregó: "enviaron un mensaje a Hollywood, que la gente quiere escuchar historias sobre mujeres".

El momento gracioso de la noche fue cuando agradeció a su esposo, Ryan Reynolds diciendo: "Gracias a mi esposo, él es todo para mí", un fan grito al escuchar su nombre y la actriz bromeó diciendo ¡No puedes tenerlo, es mío!

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Ella es Kelly Brook, la mujer curvy con las medidas perfectas según la ciencia

Y EN VIDEO:

Aprende a utilizar el poder de tu voz