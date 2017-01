Nuestra Virginia Mayer no se guarda nada y va de frente contra la doble moral frente a Sofía Vergara y su actuación en los Globos de Oro.

Por Virginia Mayer

Que alguien me explique cómo es que Sofía Vergara haciéndose la latina boba en los Globos de Oro es más grave que los reinados de belleza que se llevan a cabo en Colombia. Que alguien me diga por qué es peor que Miss Tanguita, o que las menores de edad colombianas poniéndose tetas y culo en un quirófano. Doble moral otra vez. Como siempre.

Para mí es bien sencillo, la gran mayoría de la gente se pega de los temas que son tendencia, y tienden a opinar sin pensar mucho, sin hacer un análisis, sin ver más allá de lo evidente. Está de moda decir que el discurso cómico -y estúpido- de Sofía Vergara le hace daño al feminismo. Y nadie parece haberse percatado del hecho de que la actriz ha creado un personaje ficticio tan bruto como sexy, un alter ego. Yo no la conozco en su vida privada, pero me atrevo a asegurar que no es la misma persona pública que tanto critican hoy. Se llama comedia, y pretende hacer reír. A mí no me parece chistosa la confusión entre "anual" y "anal", pero es que la comedia gringa está dirigida a una mayoría gigante de personas que –efectivamente- no son grandes pensadores.

Y es que el chiste del discurso de la colombiana en los premios no tiene profundidad alguna, tanto así que la crítica no debería ser porque afecta a la lucha feminista, debería ser más bien una crítica a los paupérrimos y mediocres libretistas gringos que escriben para ser acompañados de risas pre-grabadas.

Yo no me creo una intelectual híper-pensadora, soy –de hecho- muy pop, soy culísima, y no me tomo nada en serio, ni a mí misma. Pero sí tengo la capacidad cognitiva para entender el chiste de Sofía como lo que es, una broma pendeja que pretende hacer reír a personas con bajo intelecto. Con lo que seguramente no contaban era con la recalcitrante crítica feminista.

Yo pienso que la lucha feminista sería mucho más efectiva si se ocupara de lo que de verdad afecta a la igualdad de género, como los puercos reinados de belleza, la presencia de cuerpos femeninos inflados de siliconas y polímeros que pretenden hacerle creer a niñas y adolescentes que son naturales, para que entonces estas se pasen la vida persiguiendo un imposible y jamás se acepten tal y como son. Eso sí es grave.

Viva Sofía Vergara y su personaje que la ha convertido en la actriz mejor paga de Hollywood en los últimos cinco años. No me crean tan pendeja.

Virginia Mayer es escritora, autora de la novela Polaroids, editora en Rey Naranjo y Directora de Contenido editorial en Sancho BBDO. También es columnista en Publimetro Colombia.

