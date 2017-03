Por Andrea Sánchez

Las redes sociales se han convertido en una plataforma a través de la cual muchas personas pueden hacer denuncias sobre lo que ocurre en su día a día. Así sucedió con Grace Villegas, una joven de 13 años que fue criticada por llevar una blusa con los hombros descubiertos.

Sus profesores y compañeros consideraron que la prenda, que ella misma había comprado con sus ahorros, era inapropiada. Aunque no recibió ningún castigo, la joven declaró que se sintió incómoda todo el día. "Fui al colegio y recibí miradas de reprobación de los profesores. En seguida pensé que iban a regañarme por algún tema del código de vestimenta escolar y sentí la necesidad de correr a cambiarme de ropa", así lo hizo, finalmente terminó por usar su playera de deportes.

Cuando llegó a su casa le contó a su hermana lo que sucedió y ella decidió hacerle un playera en la que explica por qué el código de vestimenta atenta contra la libertad de los jóvenes y promueve la violencia de género. "Le hice la camiseta y le dije que la guardara en su casillero. Si alguna vez le piden que se cambie, que se la ponga".

En la blusa se puede leer: "Código de vestimenta: promueve la objetificación y sexualización de los cuerpos jóvenes, culpa al que lo lleva de las percepciones y acciones del espectador, perpetúa la cultura de la violación, es una mierda".

my 13 year old sister was dress coded for her shirt today for "revealing too much chest and shoulder" so i made her a shirt to change into pic.twitter.com/NdRQws91HB