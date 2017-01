Por Karen Hernández

La noche del martes, Barack Obama se despidió como mandatario de los Estados Unidos, y entre lágrimas y aplausos, sus palabras fueron un punto de unión en la sociedad y de esperanza y aliento ante el futuro.

Uno de los momentos clave, fue sin duda cuando Barack mencionó a su esposa e hijas, diciendo que eran todo un orgullo para él y para la nación por ser todo un ejemplo a seguir.

"De todo lo que he hecho en mi vida, de lo que más orgulloso estoy es de ser su padre"

Sin embargo, la única de las hijas que subió al escenario, junto a su madre para abrazar a Barack, fue Malia, pues Sasha no estaba presente en el evento. ¿Por qué faltó la más pequeña de los Obama?

La duda sobre en dónde se encontraba Sasha quedó en la cabeza de todos, desatando situaciones cómicas en internet, con el hastag #WhereIsSasha, acompañado de memes que hacían alusión a la ausencia de la menor.

La explicación que dio un portavoz de la Casa Blanca estuvo lejos de ser algo sospechoso, ya que según este, Sasha tenía que presentar un examen a la mañana siguiente. ¿El problema? Que el examen era en Washington y la ceremonia fue en Chicago.

Esta fue la "amenaza" escolar que mantuvo a Sasha en casa:

"Los estudiantes deben cumplir con los horarios de aplicación. Las ausencias por viajes no son excusa para reprogramar la prueba".

