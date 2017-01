La joven actriz hizo un análisis sobre el personaje que le proponían interpretar y decidió rechazar el papel

Si hay una princesa Disney con la que se identifica plenamente Emma Watson, sin duda esa es Bella. ¿Se la imaginan interpretando a Cenicienta? ¡Ella tampoco! Recientemente confesó a Total Film los motivos por los que rechazó interpretar a este personaje:

"No sabía que iban a hacer 'La Bella y la Bestia' cuando rechacé Cenicienta. Pero cuando me ofrecieron hacer Bella, sentí que el personaje era mucho más afin a en mucho más que Cenicienta".

DESCUBRE MÁS

Y es que, a diferencia de Cenicienta, el personaje de Bella no es pasivo, lucha por lo que cree justo, ve más allá de la belleza física y jamás se resigna a su destino:

"Ella se mantiene curiosa, compasiva, de mente abierta. Y ese es el tipo de mujer que me gusta interpretar y que al mismo tiempo es un modelo a seguir si me dan a elegir. En una forma muy extraña, ella desafía lo establecido en el lugar donde vive. Encuentro eso muy inspirador. También busca arreglárselas para mantener su integridad y tener un punto de vista muy independiente. No es fácil que sea arrastrada por las perspectivas de otras personas".

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Ejercicio para controlar el chacra del amor y abrir el corazón

Y EN IMÁGENES

Famosos que han encarnado a personajes de cuentos de hadas