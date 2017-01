Desde que el republicano inició su campaña se lanzaron contra su discurso

Por Andrea Sánchez

Donald Trump se prepara para ser el presidente 45 en la historia de Estados Unidos, este 20 de enero el presidente Obama y su familia abandonarán la Casa Blanca y los Trump llegarán. Después de tomar juramento sobre dos Biblias: una de Lincoln y otra que le obsequió su mamá. Donald Trump se convertirá, de manera oficial en el nuevo presidente de la Unión Americana.

Ante este acontecimiento, y los mensaje misóginos que ha dicho a lo largo de su candidatura miles de mujeres han decidido salir a las calles y mostrarle su desacuerdo.

Katy Perry

La intérprete de 'Roar' se sumará a la marcha contra el presidente Donald Trump. Hace meses, cuando ganó las elecciones Katy dijo que sus padres habían votado por el candidato republicano, señaló que aún así se sentarían juntos a la mesa el Día de Acción de Gracias y que una de las maravillas de su país es la diversidad y libertad de expresión.

Scarlett Johansson

La guapa protagonista de 'The Avengers' es una de las que ha dicho abiertamente que no está de acuerdo con las políticas de Trump, fue una de las promotoras que intentaron que los estadounidenses no le dieran el voto al republicano.

Olivia Wilde

Medios internacionales señalaron que ella también formará parte de la marcha contra el presidente Trump. Hace meses señaló en Twitter su descontento con el discurso misógino del magnate estadounidense.

Amy Schumer

"Como a todo el mundo, me horroriza que la gente se tragara los eslóganes de las pegatinas llenas del odio que despedía Trump", así escribió la comediante en su cuenta de Twitter, y sí, también confirmó que se unirá a 'La marcha de las mujeres'.

Cher

La estrella de la música llamó 'mentiroso consumando, racista y misógino' a Trump y confirmó que se unirá a la marcha para hacerle saber a Trump que muchas mujeres estadounidenses no están con él.

Julianne Moore

En una entrevista para medios internacionales, la ganadora de Oscar dijo que Trump era perjudicial y negativo para el país, dijo que no entendía cómo era posible que un hombre como él hubiera llegado a la presidencia.

