Por redacción Nueva Mujer

Si hay algo que caracteriza a los YouTubers son las ganas de idear cosas novedosas que puedan grabar en sus videos, que le gusten a sus seguidores y así puedan volverse más populares. Lamentablemente,en la búsqueda de la fama, algunas personas han llegado al extremo y han terminado horriblemente con su vida.

Ese es el caso del YouTuber Pedro Ruiz, quien el pasado lunes 26 de junio fue asesinado accidentalmente por su novia, Monalisa Perez, mientras intentaban realizar un peligroso truco. ¿Su objetivo? Volverse los más virales y famosos de la famosa plataforma de videos.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈