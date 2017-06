Halima Aden será recordada en el mundo de la moda por siempre

Por redacción Nueva Mujer

Halima Aden ya era un referente para las mujeres al participar en Miss Minessota con burkini y hiyab, todos hablaban de ella. Luego de este acontecimiento el polémico participó en uno de los desfiles de Yeezy Season 5 de Kanye West, desde ese momento supimos que seguiría siendo noticia.

Cuando participó en el concurso de belleza, Halima confesó: "Este concurso es mucho más que belleza. El centro del mensaje está en comenzar a sentirte a gusto con tu belleza, por lo que no creo que mi velo debiera interferir en mi participación. Esta es una gran plataforma para mostrar al mundo lo que soy. El hecho de que nunca se ha visto a una mujer que llevaba un burkini (en un concurso) no quiere decir que yo no tengo que ser la primera".

Ahora llegó a la portada de la revista Vogue Arabia, donde lució el hiyab y algunos trajes muy sobrios con los que demostró que tiene clase y estilo. A través de Instagram compartió un mensaje: ¡Esa sensación surrealista y onírica en el momento en que te ves en la portada de @VogueArabia no puede ser explicada! Estoy más que agradecida por la oportunidad de ser la portada de junio!

DESCUBRE MÁS:

@voguearabia ❤️ Una publicación compartida de Halima Aden (@kinglimaa) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 11:58 PDT

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Las 10 frases más inspiradoras de Malala Yousafzai