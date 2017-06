El suicidio de un joven en Perú que imitó la logística de la serie volvió a despertar la alerta en torno a esta.

Por Karen Hernández

Uno de los mayores temores que circulaban en torno a la serie '13 Reasons Why' se hizo realidad: un joven terminó suicidándose al mero estilo de la protagonista, con todo y cintas incluídas. De acuerdo con reportes de medios peruanos, se trataba de un joven de 23 años que, deprimido por una desilución amorosa, se lanzó desde el cuarto piso de su departamento, dejándo una serie grabaciones en su ordenador.

Es un hecho que la serie tuvo un efecto inesperado en muchos jóvenes espectadores e incluso diversas fundaciones de salud mental declararon haber recibido un creciente número de llamadas y correos electrónicos relacionados con el programa y un malestar general en torno al tema del suicidio. Los expertos calificaron la serie como una apología del suicidio que en efecto, genera respuestas imitativas entre sus jóvenes espectadores ya que hay que decirlo, es difícil no identificarse en cierto modo con Hannah, protagonista suicida de la historia.

A pesar de que muchas instituciones quisieron tomar medidas de prevención para que la gente sea más consciente de los peligros asociados con el bullying, la depresión y el suicidio entre jóvenes, parece que con el término de la "fiebre '13 Reasons Why'", olvidaron darle mayor importancia y seguimiento. Sin embargo, los efectos de la serie continuaron, especialmente tras el anuncio de una segunda temporada.

El caso en Perú es sin duda una alarmante muestra de que la depresión y la exposición a ciertos contenidos, especialmente en personas suceptibles, es un problema real que va más allá de simples campañas de "no hagas esto o aquello" o "hacer esto está mal" y que la atención hacia los niños y jóvenes debe ser constante tanto en casa, como en las escuelas.

Y es que uno de los problemas en torno a la serie es que esta representa el suicidio como una respuesta razonable e incluso glamorosa ante los problemas, sin pensar que el mensaje "el suicidio no es una opción" quedó muy (muy) por debajo del exceso de detalles y escenas gráficas donde la protagonista termina con su vida.

Muchos adultos consideran que este tipo de temas son inapropiados para los niños, aún cuando son los niños quienes están viviendo esa realidad. Es muy importante no censurar lo que ocurre pero también es importante que exista un guía para ambas partes (niños y adultos) que discutan los temas que están enfrentando de una manera concreta. Aunque no parezca, eso dará una sensación de alivio y la fuerza para sentir que uno no está solo y que hay solución.

Recientemente Selena Gómez, productora ejecutiva, se pronunció en una entrevista con Elvis Duran para el programa de radio The Morning Show acerca de las polémica en torno a la serie y defendió que, efectivamente, el programa es sombrío pero porque las realidades de muchos adolescentes también lo son.

"El contenido es complicado, es oscuro y tiene momentos que son honestamente muy difíciles de digerir", dijo la cantante. "Yo sabía que estábamos metiéndonos con algo difícil, pero los niños de hoy están tan expuestos a cosas que yo nunca habría comprendido cuando tenía su edad. Sentí que si esto es de lo que íbamos a hablar, teníamos que hacerlo de una manera honesta, real y que se mantuviera fiel al libro", explicó. "Creo que son cosas incómodas para la gente de hablar, pero está sucediendo y espero que se abra la puerta para que acepten lo que está sucediendo y que realmente lo cambien".

A principios de mayo, Netflix publicó una declaración en la que señalaba que reforzaría las advertencias de "guía parental" en la serie además de agregar la etiqueta de contenidos gráficos. ¿Pero realmente es suficiente? No. Los creadores y la compañía, al igual que muchos espectadores parecen seguir sin comprender que por más que se explique es que es una serie cruda, muchos siguen siendo vulnerables ante sus contenidos.

Para muchos podrá parecer una "telenovela adolescente" con la cual se burlan o se aburren, pero para otros es algo muy real y todos en añgún momento, seguro que se han sentido vulnerables antes las críticas, como Hannah Baker. Entonces, ¿qué otras etiquetas debería tener la serie?

1. El suicidio es una solución permanente ante un problema pasajero.

El suicidio no soluciona los problemas y al final es un error irrevocable que afecta a terceros. Mientras vivas, tienes la oportunidad de cambiar y progresar. Hay problemas que duelen pero al final puedes sanar, corregir los errores, perdonar y perdonarte.

2. Puedes tener depresión pero se puede curar. No dejes que te consuma.

La depresión es una enfermedad, con síntomas físicos y emocionales y muchos pasamos por ella, lo importante es saber que tiene solución y luchar por eliminarla de tu vida. Esta es engañosa y pone pensamientos y sentimientos en tu cabeza que no son reales. No te los creas.

3. No estás solo. Le importas a alguien (a muchos)

La depresión a veces viene de situaciones en nuestro entorno que no son las ideales y a veces podemos ver oscuridad en vez de amor en las personas que nos rodean sin embargo, debes saber que siempre hay alguien a quien le has cambiado la vida para bien y que tu presencia lo es todo. Tienes la capacidad de amar y ser amado de vuelta y ante la adversidad, alguien extenderá la mano, no te cierres y cree en su amor.

