Por Karen Hernández

Las primeras damas del mundo se convirtieron en el centro de atención, por encima de los jefes de estado, durante la reunión de la OTAN en Bélgica.

Pero esto no porque Melania Trump hubiese portado un extraño velo otra vez o porque Brigitte Macron, la esposa del mandatario francés, 24 años mayor que él estuviesen presentes sino porque en la "foto familiar" de todas las féminas, apareció un curioso e inesperado rostro: Gauthier Destenay, el Primer Caballero de Luxemburgo.

DESCUBRE MÁS

Sonriente y elegante, Gauthier Destenay, posó entre Melania, la reina Matilde de Bélgica, Ingrid Schulerud, esposa del secretario general de la OTAN, Desislava Radeva, esposa del presidente búlgaro, Amelie Derbaudrenghien, esposa del primer ministro belga, Mojca Stropnik, esposa del primer ministro esloveno y la primera dama finlandesa, Thora Margret Baldvinsdottir. Pero, ¿por qué estaba ahí Gauthier? Porque está casado con el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel.

Destenay es arquitecto y en 2015 se casó con el primer ministro de Luxemburgo, después de que los legisladores de aquel país aprobaran el matrimonio homosexual. Aunque en 2010 entraron en una sociedad civil, fue hasta 2013 y después de una campaña electoral que el ministro se declaró abiertamente gay.

Bettel es el único presidente gay en el mundo desde la ex primer ministra islandesa lesbiana (2009-2011) Johanna Sigurðardóttir y el ex primer ministro belga (2011-2014), Elio Di Rupo. El primer ministro y el primer caballero figuraron entre la primer pareja homosexual en contraer matrimonio bajo la nueva ley de su país. Cuando este declaró abiertamente su sexualidad, fue aplaudido por una gran mayoría y envió este mensaje:

Thanks for all your kind messages.

We just have one life, live it.