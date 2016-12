Una mujer, por muy machista que sea, no va por ahí violando a otras mujeres ni acosarlas por la calle.

Las Locas del Coño

Texto original de Lenore Lenoir

Toda feminista que se precie, o incluso si eres mujer aún sin considerarte feminista, ha visto alguna vez (o ha reproducido) comentarios del tipo: "hay mujeres mucho más machistas que los hombres", "los hombres que no se depilan no me parecen atractivos, pero una mujer sin depilar es peor", "si hay machismo es culpa de las mujeres, que son las que educan a los hombres en valores machistas", "las mujeres son peores porque compiten entre ellas y se lanzan cuchillos entre ellas; en cambio los hombres tienen amistades de verdad." Podría seguir, pero creo que el concepto ha quedado claro.

DESCUBRE MÁS

Mi duda es: ¿Cómo se es más machista que violar a una mujer? ¿Cómo se es más machista que apuñalar, golpear, descuartizar, quemar, atropellar o acribillar a balazos a una mujer? ¿Cómo se es más machista que asesinarla? ¿Cómo se es más machista que acosar a una mujer por la calle, tocarle el culo, arrinconarla, hacerle sentir miedo? ¿Cómo se es más machista que amenazar a tu novia con matarla si te deja?

Una mujer, por muy machista que sea, no va por ahí violando a otras mujeres ni acosarlas por la calle. Tal vez llamará "puta" a quienes se hagan fotos en ropa interior o les dirá que no esperen respeto si no se respetan, pero no las irá agrediendo sexualmente porque "vayan provocando".

Vivimos en una sociedad machista, y eso lo demuestra la criminalización extra que sufrimos las mujeres cuando hacemos algo. Las mujeres somos malas, debemos mantener un decoro y si no lo hacemos somos lo peor. Si follas: mal por puta; si no follas: mal por no satisfacer al macho que te quiere follar. Si bebes: mal porque eso "no es de señoritas"; si no bebes: mal porque eres una aburrida que no se deja emborrachar por el macho de turno que te quiere follar sin que opongas resistencia. Si enseñas 1 cm de piel: mal porque vas provocando; si llevas un burka: mal porque el machote no puede verte las tetas. Si te depilas: mal porque seguro que vas buscando guerra; si no te depilas: mal porque "no es higiénico" (no es higiénico = no es agradable para el machuno de turno).

Consejo: como hagas lo que hagas vas a ser peor que Satanás, haz lo que tu coño te dicte.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Descubre cómo cumplir tus propósitos sexuales para año nuevo

Y EN IMÁGENES

11 frases de sabiduría de María Félix para toda ocasión