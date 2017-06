No dejaron que terminara y apagaron su microfono

Por redacción Nueva Mujer

Savannah, una niña de sólo 12 años, se convirtió en un ejemplo para el mundo pues se declaró gay ante la comunidad de la iglesia mormona a la que acudía Con frases como "Creo que Dios quiere que nos tratamos con bondad, incluso si la personas son diferentes, especialmente si son diferentes", son partes del emotivo discurso que estaba dando cuando apagaron su micrófono.

DESCUBRE MÁS:

En su discurso señaló que ella se identificaba como lesbiana y creía que Dios la había hecho así. Ante tale palabras uno de los ministros de la iglesia a la que acudía pidió que se sentará, silenciado a los que, como ella tienen otra preferencia sexual.

"Ninguna parte de mí es un error. Yo no elijo ser de esta manera, y no es una moda pasajera. No puedo hacer que otra persona sea gay y estar cerca de mí no hará a nadie más de esta manera. Creo que Dios quiere que nos tratemos con amabilidad, aunque las personas sean diferentes", dijo en su emotivo mensaje. El video en el que se escuchaba hablar a la niña fue retirado de YouTube, pero el Daliy Mail cuenta con uan versión corta que puedes escuchar aquí.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

11 frases que reivindican la diversidad sexual