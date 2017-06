La actriz contó la dura experiencia de su primer casting

Eizá González se ganó el corazón de millones de personas a través de la telenovela 'Lola, érase una vez', pero muy pronto descubriría que sus sueños eran más grandes: quería estar en Hollywood. Así lo hizo, después de consolidar una exitosa carrera en México, la joven decidió probar suerte en Estados Unidos.

La mexicana simpre fue consciente de que el camino no sería fácil, pero jamás imaginó que recibiría un trato humillante. En entrevista con Interview Magazine, Eiza confesó la dura experiencia de su primer casting:

"Soy una perfeccionista, lo que a veces es malo, pero muy bueno en otras ocasiones. Fue una de las primeras audiciones que obtuve en Estados Unidos y es un formato distinto al de México. Me dieron cuatro escenas y pensé que estaba destinada a elegir una, porque eso es lo que pasa en México. Sin embargo, la director de casting detuvo todo, era bastante ruda. Ella dijo: "Tú probablmente conseguirás el trabajo sólo porque eres bonita". Yo estaba como, "¿Qué significa eso?". Estaba tan molesta que me hice una nota mental: no volvería a escuchar eso de nuevo. Pensé que iba a demostrar lo que podía hacer".

Pese a todo, la actriz ha logrado ganarse un lugar en Hollywood y su nombre suena cada vez con más fuerza en Estados Unidos.

