Por Karen Hernández

El hombre maltratado también existe, pero poco se habla de ello. En efecto, la violencia se ha canalizado más en torno a la mujer y los feminicidios pero es porque el número de casos de mujeres violentadas y asesinadas registrados supera al de de los hombres.

Cuando se da a conocer el caso de una persona violentada por su pareja, usualmente salta la imagen de una mujer que es abusada por su novio o marido, pues al tratarse alguien más débil e indefenso, es más factible que sea ella la que resulte golpeada o asesinada en manos del hombre. Sin embargo, este caso ha estremecido a muchos ya que es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados.

Se trata de Alfredo Turcumán, un joven argentino quien falleció tras ser apuñalado en el corazón por su esposa, Claudia Antonella Moya, de 23 años de edad.Los paramédicos lograron alcanzal al joven herido, pero la puñalada que recibió produjo una importante pérdida de sangre que le hizo pasar varios días hospitalizado hasta que finalmente perdió la vida.

Claudia declaró que todo había sido un accidente y que Alfredo se había lastimado mientras arreglaba una puerta, pero este también presentaba lesiones en el rostro y la cabeza, así como rasguños en la espalda. Todas las sospechas recaían sobre ella debido a que ya tenía varias denuncias por violencia de género en su contra, mismas que la policía no tomó en serio cuando el joven las reportó. De acuerdo con reportes del medio argentino TN, cuando Turcumán reportó la violencia de la que era víctima, los agentes se burlaron de él diciéndole que era un "maricón" por ser maltratado por una mujer.

Los hermanos de Alfredo, declararon en el programa Paren las Rotativas, que la vida de este era un calvario junto a Claudia ya que era extremadamente celosa y posesiva. "No lo dejaba juntarse con los demás. Yo llegué a decirle que no se casara, era difícil entender por qué él no se defendía", dijo Salomón Turcumán, hermano de la víctima. Además, afirmaron que Claudia no lo dejaba ver a la hija que Alfredo tenía con una ex pareja por lo que la "tenía que verla a escondidas". La joven ya tenía denuncias por violencia por parte de los padres de sus ex parejas pero a Alfredo lo tenía amenazado porque "nadie le iba a creer".

Tras la muerte del joven, Claudia Moya ya está detenida en el Servicio Penitenciario y que nisiquiera hubo resistencia por parte de la mujer al momento de ser detenida. La policía informó que incluso fue ella misma quien llamó al servicio de emergencia alegando ¡que él se había provocado la herida.

El caso de Alfredo Turcumán ganó espacio en los medios internacionales pero situaciones como ésta no deben quedarse al aire ni pasar por alto. Hoy en día, uno de los problemas que enfrenta el género masculino al momento de pedir ayuda sigue estando bajo el estigma que lo relaciona con el sexo fuerte. Ser sometidos por el sexo opuesto, es una especie de bomba que termina por explotar un deterioro emocional en el otro y un rormpimiento con la equidad que tanto se busca.

