Claudia de Marchi, harta del sexismo y el egoísmo masculino, cambió su profesión y ahora es defensora del feminismo desde el sexo.

Claudia de Marchi es una abogada experta en leyes constitucionales que sorprendió a sus colegas al renunciar a su trabajo y comenzar a trabajar como prostituta de lujo.

La mujer se mudó a Brasilia y comenzó a ofrecer sus servicios sexuales a hombres de negocios y a políticos por 184 dólares la hora. Afirma que una de las grandes razones por las que cambió de profesión, fue para huir del egoísmo masculino en el mundo legal. Por eso, ahora que está en la cama con ellos, dice que se ha liberado de eso y que tiene orgasmos en el trabajo.

De esta manera, se ha proclamado feminista. Dice que prefiere tener un orgasmo y ser retribuida por ello en vez de tener que soportar el sexismo todo el día. Y para ella, ha funcionado. Ganó casi 120 mil dólares en un año. Y, a diferencia de muchas mujeres que se cambian la identidad, Claudia se muestra tal y como es. Habla de sus encuentros sexuales y recibe 8 mil visitas al día en su blog.

Este incluye tutoriales para hombres en temas de interacción con las mujeres. Cómo ser "Hombres reales", cómo "madurar correctamente", así como tips para tener sexo oral con las mujeres.

Su madre la apoya. La señora, con 64 años de edad, se mudó con ella a su apartamento. Lo más interesante es ver cómo Claudia comparte fotos de su vida anterior. Estaba harta de trabajar en un mundo de hombres y relaciones fallidas, incluido un matrimonio que duró solo un año. Fue despedida de su posición como maestra por el "ego de alguien". Entonces, pensó, en febrero del año pasado, cómo rehacer su vida.

Se vendió a sí misma como una belleza elegante, culta e inteligente. También se describe como una mujer feminista que "tiene disgusto por iletrados funcionales que no tienen abierta su mente a nueva información y conocimiento". Para contrastar con sus gustos íntimos: "Claudia ama el sexo anal, es multiorgásmica y solo hace lo que quiere. Gran opción para hombres con gusto e inteligentes, sexualmente insaciables, pero que también quieren una conversación inteligente y compañía de calidad".

Afirma que otra razón para cambiar de carrera fue que no soportaba el conformismo, la rutina repetitiva y la pereza de los hombres para reconquistar a las mujeres cada día. También decidió no ser madre, debido a las frustraciones que acumuló por años. Tuvo que hacerse camino sola en su profesión y eso la frustró. Pero su madre fue la que le dijo que vendiera su cuerpo para ganar más dinero.

Tiene tres clientes al día. No se llama a sí misma prostituta, ya que dice que escoge tener sexo porque le gusta y es más selectiva y refinada que las denominadas "scorts". "Una prostituta haría todo por dinero. Yo no. Yo solo tengo sexo con hombres educados. Trato de no pensar en el dinero, mis encuentros son apasionados. Los hombres con los que estoy son buenas personas."

Generalmente, se rehusa a acostarse con personas sin buena gramática o con diferentes opiniones políticas a la suya. También se considera alguien inspirador, ya que les da coraje a las mujeres para conseguir lo que es bueno para ellas.

"El feminismo es una liberación, no una obligación. Es hacer lo que tu deseas. Y mi decisión es hacer de mi placer, mi sustento. No hay contradicción entre ofrecerle placer sexual a un hombre y ser feminista. Las que atacan eso deberían unirse. Las mujeres pasan peleándose entre ellas todo el tiempo. Eso también es chauvinismo", afirmó, citada por el portal británico "Dailymail".

