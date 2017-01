Si te ha pasado que crees ser de una talla, pero llegas a la tienda y realmente la ropa no te queda en el número que buscas, no estás sola. Esta chilena criticó lo mismo y su reclamo se volvió viral.

Una chilena de 30 años, realizó un video junto a una amiga que rápidamente se volvió viral. Todo, porque analizó una prenda de una conocida multitienda que estaba etiquetada como talla "S", que quiere decir small o pequeño en español, reclamando que le faltaba bastante tela para ser de esa talla.

En el video Karina, la mujer que protagoniza el video, dice, "Esta hueá no es talla S, esta es micro, micro, micro, miniatura. A esto le falta la mitad de la tela".

El video del reclamo inicia en el segundo 35

Andrea Villanueva, la amiga que grabó el video, contó a Biobio que la idea de hacer pública esta situación no fue premeditada. "Fue algo espontáneo, estábamos en una tarde de amigas y queríamos comprar ropa, no somos tallas S ni XS y la verdad es que la ropa considerada L es casi S, por lo tanto, nos dio rabia ver tanta desigualdad. Ropa para personas 'extra lindas' (tallas grandes) son como para señoras y no, somos jóvenes, pertenecemos a esa categoría, y nos indignó. Más en un país en que no sólo hay modelos, sino que gente normal".

¿Qué te parece?, ¿te has sentido así alguna vez?

