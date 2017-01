La cantante usó su cuenta de Twitter para referirse al mandatario estadounidense

Por Andrea Sánchez

Desde que Trump fue elegido como el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, los comentarios acerca de él no se hicieron esperar. Miles de personas veían improbable que le ganara la presidencia a Hillary Clinton, pero lo inesperado sucedió, se convirtió en el presidente de los Estados Unidos y sus primeros decretos como presidente afectarán directamente a los inmigrantes. Ante sus comentarios xenófobos y discriminatorios, las celebridades de Hollywood han levantado la voz.

Rihanna

Sin decir su nombre, RiRi hizo alusión a Trump al escribir en su cuenta deTwitter: "¡Disgustada! Las noticias son devastadoras. Estados Unidos está siendo destruido frente nuestros ojos. Qué clase de cerdo inmoral tienes que ser para implementar esa basura".

America Ferrera

La protagonista de 'Ugly Betty" señaló en el uno de los escenarios de la Marcha de las Mujeres que: "El presidente no es América. Su gabinete de gobierno no es América. El Congreso no es América. Nosotros somos América y de aquí no nos marchamos".

Alicia Keys

La cantante también participó en las marchas contra el presidente Trump ahí se refirió a las políticas implementadas en materia de aborto por parte del republicano: "No permitiremos que nuestros cuerpos sean propiedad ni sean controlados ni por los hombres en el gobierno ni por ningún otro".

Scarlett Johansson

La rubia no buscó ofender al presidente, pero antes de la marcha que se llevó a cabo en Los Ángeles dejó muy claro que no está de acuerdo con las políticas que busca implementar. "Quiero que nuestro presidente sepa que tanto hombres como mujeres ni nos doblegaremos ni nos callaremos. Lucharemos por proteger nuestros cuerpos y nuestras decisiones".

Lena Dunham

Luego de que se diera a conocer que el director de Uber forma parte del gabinete de Trump, la actriz decidió compartir en Twitter un mensaje en el que se leía: "Como cuando pasas de vivir con tu novio a nunca más volverle a hablar", acompañado de la imagen en la que se veía que eliminó Uber de su dispositivo móvil.

Amy Schumer

También se unió al boicot contra Uber y Trump escribiendo a través de Twitter: "Por favor únanse y eliminen la aplicación de Uber y suscríbanse a Lyft, que han donado un millón de dólares a la Unión estadounidense por las Libertades Civiles".

