Por Andrea Sánchez

Casey Affleck recibió el Oscar a Mejor Actor por su participación en 'Manchester by the sea', un drama que fue muy elogiado por la crítica. Los expertos decían que no sería el acreedor al máximo galardón por las acusaciones de acoso sexual en las que se vio implicado durante 2010.

Casey se encontraba rodando 'I´m Still Here' cuando dos de sus compañeras lo denunciaron por acoso sexual. Amanda White (productora) y Magdalena Gorka (directora de la cinta), declararon que el hermano de Ben Aflfeck las había acosado en repetidas ocasiones y que había llegado a maltratarlas abusando de su cargo como director.

Según lo publicado por Vanity Fair de Estados Unidos, el actor se metió en la cama de Magdalena Gorka mientras ella dormía y la había abrazado. Por su parte, Amanda White señaló que el actor la había agarrado con fuerza desmedida cuando ella rechazó sus insinuaciones.

El ahora ganador del Oscar dijo a Icon de El País que "tras el acuerdo, podemos afirmar que los conflictos se resolvieron de forma satisfactoria para las partes implicadas y que las demandas fueron desestimadas en 2010", haciendo referencia al acuerdo legal al que llegó con las implicadas para que no siguieran con el proceso penal.

