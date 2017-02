El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha demostrado una constante agresión contra todos los que no son "americanos blancos", sin embargo, los famosos han puesto en evidencia las ironías de sus acciones.

Por Karen Hernández

El nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado una crisis social con las primeras decisiones de su mandato. Por supuesto, las redes sociales se han convertido en la plataforma más importante para expresar el descontento colectivo que se está viviendo dentro y fuera del país norteamericano, siendo contenidos sobre el muro y el veto migratorio lo que se viraliza día a día.

DESCUBRE MÁS

Activistas, escritores y políticos, se han visto involucrados en los movimientos contra Trump y por supuesto, una gran cantidad de celebridades también han estado presentes. Una de las famosas que más impacto a tenido ha sido Cara Delevingne por la lucha feminista y la defensa de los refugiados que sostiene.

La modelo y actriz es conocida por su personalidad rebelde y sin filtro, por lo que era de esperarse que no temiera atacar a Trump abiertamente. A través de sus redes sociales compartió una foto de la etiqueta de una de las prendas que vende el empresario y presidente estadounidense. En dicha etiqueta se puede leer claramente "Made in Mexico, 100% wool" (hecho en México). De este modo, la actriz demostró de forma astuta, una de las incoherencias con respecto a la filosofía de Trump sobre no querer a los mexicanos ni sus productos

A photo posted by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Jan 30, 2017 at 12:05pm PST

Por supuesto Cara no ha sido la única que ha expuesto a Trump de esta manera pues hace unos días, la presentadora Ellen DeGeneres, se burló del mandatario luego de que este pidiera una proyección especial de "Buscando a Dory", en la Casa Blanca. Ellen demostró que esto es una perfecta ironía ya que la película muestra cómo Dory sale de Australia para buscar a su familia en Estados Unidos, y termina atrapada detrás de un muro. Para escapar, Dory recibe la ayuda de otras especies que son completamente diferentes a ella, pero que entienden su necesidad por estar con los suyos.

En la vida real, millones de personas migran de sus países en busca de sus familias y una nueva vida, y en Estados Unidos, no sólo existe un muro de concreto que bloquea las fronteras, sino que también existe una barrera que divide a las personas, incluso dentro del mismo territorio.

Por su parte, la propia hija de Donald Trump, Ivanka Trump, ha destacado en el mundo de la moda y el glamour por su impecable imagen. Lo irónico es que parte de está, es pulida todos los días por la maquillista mexicana, Alexa Rodulfo, nacida en Ciudad Juárez. Dede 2003, Alexa se posicionó en Nueva York como una de las mejores maquillistas, al grado de encargarse de la imagen de Carolina Herrera y de las modelos que aparecen en importantes revistas de moda como Harper's Bazaar y Vanity Fair.

A photo posted by ALEXA RODULFO (@alexarodulfo) on Jan 22, 2017 at 7:54am PST

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Estas son las frases que marcaron la Marcha de las Mujeres