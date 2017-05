La canción de Yuri, "El Apagón", generó gran polémica por su letra "sugerente" y como esa, hay otras que hacen alusión al rol de género de la mujer, cantadas por las mismas mujeres.

El sexismo es un gran problema que, junto con el racismo y la homofobia, afectan a nuestra sociedad. En muchas ocasiones, las acciones que atentan contra la integridad moral o física de otros, pasan desapercibidas y en este caso, hablando de la agresión de hombres a mujeres, se ha normalizado en cuestiones culturales y de entretenimiento incluso por parte de las mismas mujeres.

La cultura popular suele disfrazar de humor y hay una tendencia por ver al género femenino como una herramienta que se sexualiza y se menosprecia.

Cuando hablamos de letras machistas o sexistas, inmediatamente pensamos en reguetón, Maluma y sus "Cuatro Babys", pero en esta ocasión, nos enfocaremos en esas canciones que uizá nunca pensaste tienen "mensajes subliminales" sexistas pero los tienen.

El Apagón (Yuri)

¿Qué cosas suceden con el apagón?, se pregunta la cantante mexicana Yuri, pero aquellos que cantaban el éxito de los 80, jamás pensaron que si se analizaba la letra, descubrirían que se puede relacionar perfecto con acoso o violación. El tema describe cómo una mujer iba sola por una calle oscura, luego alguien la sujeta contra su voluntad y la lleva al rincón para tocarla. Esta historia incluso es dramatizado en el video. Peor aún, cuando se llega a la última línea de la canción y escucha detenidamente qué dice "Cuando encendieron las luces, ¡Ay!... era mi papá.". ¿Es decir que su papá la estaba manoseando?

"Me quedé muy quietecita en aquella

terrible oscuridad

Y una mano ¡ay! ligerita

me palpó con confianza y libertad.

Si el peligro estaba arriba

acá abajo la cosa andaba peor.

Fue tan fuerte la ofensiva

¡Ay!... ¿Qué me sucedió?"

A Esa

Este dúo musical argentino, confromado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, se popularizó en los 80 gracias a canciones como "A Esa". Esta canción podrá ser la favorita de las parejas despechadas, pero si prestas atención a la letra, te darás cuenta de que se trata de una situación muy machista donde la mujer "ideal" con la que se va el hombre es la que hace las tareas de la casa y que "siempre está callada y dispuesta": "Yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias".

"A esa

que cuando esta contigo

va vestida de princesa

a esa

que no te hace preguntas

y siempre esta dispuesta"

Que voy a hacer sin él (Gloria Trevi)

La cantante mexicana siempre estuvo rodeada por polémica y sus temas iniciales tomaban temas sobre virginidad, sexo, machismo y hasta suicido. Su álbum debut, ¿Qué hago aquí?, en 1989, incluía el tema "¿Qué voy a hacer sin él?" el cual hace referencia a un amor msaoquista, no correspondido donde la mujer tiene que rogarle al hombre en cuestión por amor.

Sé que mi manera de ser

no es justamente lo que quiere él

y sé muy bien que jamás me llegara a querer...

y sé muy bien también

que se olvidará de mí...

Pero no sé, no sé

¿qué voy a hacer sin él?

Pobre secretaria (Daniela Romo)

Los 80 fueron una época icónica de donde surgieron artistas como Daniela Romo y existos como la Pobre Secretaria. Pero mientras Daniela Romo le cantaba al amor, la letra de esta canción adoptaba un sentido machista o sexista ya que se recalca el rol o el comportamiento que la mujer "debía" seguir para ser atractiva.

"...algo de escote, algo que note

que no le deje trabajar

mas atrevida, menos princesa

siendo elegante gustaré

mas decidida, menos discreta

irresistible mas que ayer"

No me enseñaste (Thalía)

Cuando Thalía estaba en su época de esplendor, sus canciones podían pasar de mujer empoderada (Arrasando), a amores no correspondidos donde se desvive por un hombre que no "posee". La mujer siempre está confundida y sufre ante la partida de su amado pues sin su amor, nada tiene sentido.

"Ven, que nunca imaginaba cómo era estar sola,

que no es nada fácil cuando te derrotan.

Que no sé qué hacer, que aquí no queda nada de nada.

No me enseñaste como estar sin ti

y que le digo yo a este corazón

si tu te has ido y todo lo perdí

por dónde empiezo, si todo acabó?"

