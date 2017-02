Por Karen Hernández

En 2015, el papá de Kendall y Kylie Jenner se convirtió en una de las figuras mediática más representativas, especialmente frente a los miembros de la comunidad LGBT, al exponer abiertamente su experiencia y su camino para convertirse en Caitlyn Jenner.

Sin embargo, cuando esta reveló durante las elecciones que es una ferviente seguidora de Donald Trump, dejó a todos boquiabiertos. El entonces candidato de extrema derecha ya había levantado polémica en torno a sus declaraciones misóginas y contra los homosexuales y los transexuales sin embargo, Caitlyn parecía firme con su apoyo declarando en una entrevista para el portal The Stat que: "Es un buen candidato para las mujeres y la comunidad LGTBQ".

DESCUBRE MÁS

Las cosas dieron un giro de 180 grados ahora que Trump anuló una ley que la administracón de Obama implementó y que protegía a los estudiantes transgénero, ya que "producía demasiada confusión y no incluía 'un análisis legal suficiente'". Dicha ley de Barack Obama abogaba por los estudiantes transexuales en las escuelas públicas del país, permitiéndoles usar los baños y los vestuarios que prefieran en función del género con el que se identifiquen.

Por supuesto esto levantó en su contra a miembros de la comunidad y celebridades como la propia Caitlyn Jenner. La estrella de televisión publicó un video en sus redes sociales dirigiéndose al mandatario y sin negar su interés político: "De un republicano a otro, esto es un desastre".

Well @realDonaldTrump, from one Republican to another, this is a disaster. You made a promise to protect the LGBTQ community. Call me. pic.twitter.com/XwYe0LNUOq