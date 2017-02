La joven ha sido acusada de aprovecharse de la tragedia y ha recibido duros comentarios en los que le dicen que hubiera sido mejor que muriera

Ximena Suárez fue una de las seis sobrevivientes del avionazo en Colombia en el que perdieron la vida los integrantes del equipo brasileño Chapeconese. Para la joven azafata de 28 años, estar viva es un milagro, pero "también una cruz".

En una entrevista con BBC Mundo, la azafata confesó cómo ha sido la recuperación: "Estoy ahorita con fisioterapia del tobillo y el cuello. Tengo dolores en la espalda. Tienen que hacerme una cirugía de nariz. Están terminándome los dientes, porque perdí los de enfrente. Ahora necesito medicamentos para dormir. Se me vienen imágenes a la cabeza del accidente. Me levanto con pesadillas, me vienen imágenes del equipo, de los pasajeros que iban tan felices".

Una de las partes más difíciles para la joven ha sido la serie de problemas que ha tenido que enfrentar para enfrentar los gastos de su tratamiento. Y es que la atención médica que ha recibido rebasó el límite de cobertura del seguro, por lo que ella ha tenido que echar mano de sus ahorros para poder pagar, pero no ha sido suficiente. La aerolínea Lamia rechaza ofrecer una reparación económica:

"Fue un accidente laboral, yo estaba cumpliendo con mi trabajo. Es increíble cómo me van a negar eso".

Suárez busca apoyo para seguir su tratamiento através de la página GoFundMe, en donde expone cuál es su situación:

"Soy Ximena Suarez Otterburg, sobreviviente del accidente de LAMIA en Colombia, tengo 28 años, nací en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, soy madre soltera de dos niños uno de 6 y 2 añitos, a los cuales yo los mantengo, la mayor parte de mi vida trabajé como tripulante de cabina, a parte que estudiaba ingeniería en control de procesos en la Universidad autónoma Gabriel René Moreno, a raíz de esto no puedo trabajar todavia por problemas físicos y psicológicos, lamentablemante en este momento no puedo estar sentada por mucho tiempo peor parada ya que presentó problemas de columna y del pie recibiendo fisioterapias, además de terapias psicológicas y psiquiátricas la razón por la cual estoy pidiendo esta colaboración es para salir adelante y curarme ya que el seguro de vida de lo que tanto preguntan me cubrieron solo gastos médicos hasta ahora, y todavia falta demasiado, hasta ahora no he recibido ninguna indemnización de los que ustedes hablan, a parte que me deben 5 meses de salario y no han dado al cara hasta ahora, toda esta recaudación que pido es para continuar mis terapias físicas y psicológicas, medicamentos para seguir mis tratamientos, a parte que estoy con abogado, tengo que pagar sus honorarios y manutención de mis hijos, y que hasta el día de ahora el abogado no me ha dado noticias de indemnización , me enteré de esta campaña fundme por medio de mi prima hermana que vive en tampa Florida, su nombre es María Elena Antelo, y por su hija Kristen Waldorf y con ayuda de ella forme esta campaña porque necesito ayuda temporal

Por favor dejen de escribir comentarios hirientes que no son necesarios porque no saben nada por lo que yo estoy pasando. Les agradecería muchísimo su colaboración, espero que me entiendan y que Dios me los bendiga a todos. Gracias"

Suárez ha recibido duros comentarios en los que le dicen que solo se quiere aprovechar de la tragedia y que hubiera sido mejor que muriera en el avionazo. Por su parte, el abogado de los directivos de la aerolínea, Néstor Higa, considera que no procede ninguna indemnización debido a que no perdió la vida en el accidente:

"No tiene derecho. De los US$25.000 se pagaron en Colombia los gastos, el resto se lo dieron".

