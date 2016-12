La cantante decidió ponerle un alto a uno de los hombres más poderosos del mundo

"Querido Mark, muchas personas utilizan tus productos, algunas de ellas los adoran y otras no tanto. En cualquier caso, tienes tus gustos musicales y son respetables, pero eso no te da derecho a atacar a Nickelback, claramente es algo de mal gusto. Cuando posees una proyección pública como la tuya, deberías ser más responsable a la hora de promover el bullying, especialmente teniendo el cuenta el estado en el que se encuentra el mundo en este momento". Este fue el reclamo que la cantante Avril Lavingne hizo al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, luego de que éste se burlara de la banda a través de un video.

Y es que Zuckerberg le pide a su asistente electrónico, que tiene la voz del actor Morgan Freeman, que reproduzca una buena canción del grupo Nickelback, a lo que el dispositivo responde: "Me temo que no puedo hacer eso. No hay canciones buenas de Nickelback en su catálogo".

Posteriormente, Mark le da otra orden a su asistente: "No hay problema, esto es una prueba, ¿por qué no poner alguna canción que de verdad nos guste a toda la familia".

Cabe recordar que desde hace varios años la banda ha sido blanco de burlas y memes a través de Internet. Hasta ahora, el CEO de Facebook no ha respondido el comentario

