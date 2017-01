Se trata de un libro que lleva por nombre ‘Matrimonio y vida familiar’

Por Andrea Sánchez

Hay muchas cosas de oriente que son ajenas para nosotros, pero parece que el gobierno turco esta vez fue muy lejos al repartir guías en las que promueve la violencia conyugal. Según reportaron medios internacionales, el gobierno turco repartió libros de más de 300 páginas en las que se puede leer que las mujeres no deben hablar durante las relaciones sexuales, deben estar alejadas de parques públicos e instalaciones deportivas.

Kütahya Kamil Saracoglu, miembro del Partido Islámico de Justicia y Desarrollo, dijo que el documento estaba basado en principios islámicos y que por lo tanto era legítimo. Fatma Kaplan-Hürriyet, miembro del parlamento señaló que la publicación era anticonstitucional y que no permitiría que el dinero de los contribuyentes se malgastara en discursos que promueven el odio y la desigualdad hacia las mujeres.

Entre muchas otras cosas, el libro habla de que una mujer no se embellece para sí misma, que se debe arreglar para agradar a un hombre, quien en caso de no ser obedecido puede golpearla. Además, defiende la poligamia, ya que promueve que en lugar de divorciarse de una 'malhumorada mujer' debe casarse con otra para provocar sentimientos de competencia entre ambas. Según el 'manual', las mujeres no pueden trabajar pues eso influye de forma negativa en sus 'deberes sexuales'.

