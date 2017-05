Autoridades de la ciudad de Manchester, en Inglaterra, reportaron dos fuertes explosiones en el Manchester Evening News Arena, donde la cantante Ariana Grande dio un concierto como parte de su gira mundial.

La policía reportó como grave el incidente y se sabe que ha cobrado la vida 19 personas, en tanto que se reportan 50 heridos. Las vías cercanas al lugar del concierto han sido cerradas.

De acuerdo con la prensa internacional, los asistentes al concierto salieron en estampida al escucharse una detonación que describieron como una bomba o un disparo.

Según información del diario The Mirror, un representante de la cantante confirmó que Ariana Grande se encuentra a salvo y no sufrió ninguna lesión.

Theresa May, primera ministra británica, confirmó a través de un comunicado que el incidente se trató de un atentado terrorista: "Trabajabamos para establecer todos los detalles sobre lo que está siendo tratado por la Policía como un terrible atentado terrorista".

Por su parte, los directivos del Manchester Evening News Arena publicaron un tuit en el que informaron que el incidente se registró cuando el concierto ya había terminado:

"Podemos confirmar que hubo un incidente mientras la gente estaba saliendo del concierto de Ariana Grande esta noche. El incidente tuvo lugar afuera de las instalaciones, en un espacio público"

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a

@BBCBreaking huge amount of ambulances and police heading to Manchester Arena pic.twitter.com/KYezB6eM8F