¿Cómo crees que deberían ser las revistas masculinas?

¿Alguna vez has pensado qué pasaría si las portadas de revistas masculinas fueran como las femeninas? Pues los chicos de BuzzFeed España convirtieron esto en una realidad y aquí les mostramos el resultado.

La mayoría de las publicaciones siempre muestran mujeres 'perfectas': rubias, ojos claros, facciones suaves y delgadas. Ahora poco a poco se abren espacios para los cuerpos plus size, pero hay revistas que solo muestran el rostro de estas mujeres y no su anatomía que comparten millones de chicas alrededor del mundo.

Si ellos supieran que esas actitudes que creen que son galantería en realidad puede ser acoso laboral....Lo cierto es que muchas de las publicaciones nos dicen a nosotras cómo identificar y defendernos de acoso (cosa que agradecemos), pero hasta ahora a los hombres no les dan el mismo material para no cosificar a las mujeres o simplemente aceptar cuando alguien no quiere salir con ellos.

Claro, las mujeres siempre debemos estar perfectas, si no lo hacemos somos consideradas unas descuidadas o que ya la edad se nos vino encima. ¿Cuándo las revistas masculinas les dicen a ellos de las tendencias de cabello o cómo los 'preferimos'?

¿Bodas? 'Eso es para las mujeres' ¿Y los hombres no se casan acaso? ¡Claro que sí! Pero siempre todo está dirigido a las mujeres, desde la fiesta hasta la noche de bodas y cómo seducirlo en la cama.

