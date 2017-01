La Marcha de las Mujeres es una manifestación de mujeres en todo el mundo por la equidad de género, la inclusión y el combate al racismo.

Por Karen Hernández

Miles de mujeres de todas las edades se han congregado en las principales ciudades de Estados Unidos, sinedo Washington el mayor punto de concentración de este movimiento.

¿Por qué protestan? No sólo lo hacen contra Trump, su presidencia impuesta por el Colegio Electoral y sus comentarios misóginos e insultos a las razas "no blancas"; las mujeres protestan para ser escuchadas y tomadas en cuenta, para dejar de verse como una minoría débil y para demostrar que sin importar raza, edad, condición, preferencia sexual o situación social, somos seres humanos con el mismo derecho a ser respetadas y tener una vida digna.

La marcha comenzó temprano por la mañana, y hasta el momento, mujeres de diferentes ámbitos se han subido al estrado para exponer sus ideales y para hacer un llamado a todas las mujeres para participar no sólo hoy, sino todos los días en la lucha por hacer valer sus derechos.

Manifestation anti-Trump à #Washington : une chanteuse hispanophone sur la scène avec un tee-shirt "Non, ce n'est pas mon président" pic.twitter.com/gYNxJMqhWL — Olivier Biffaud (@bif_o) January 21, 2017

