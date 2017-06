Por si no lo habías notado, ya puedes dar ‘Orgullo’ en esta red social

Cada año junio es reconocido como el mes del orgullo gay. De hecho, el 28 de junio está marcado en los calendarios del mundo como el Día Internacional del Orgullo LGBT, fecha en la que se conmemoran los disturbios de Stonewall en Nueva York, donde el movimiento de liberación homosexual nació, en diferentes países se organiza una marcha para recordarle al mundo que aún hay mucho por lo cual luchar.

Este día le recuerda al mundo que todos somos iguales, independientemente de nuestras preferencias sexuales. Varias marcas, como parte de su estrategia, se han unido y apoyado al movimiento LGBT, tales como Nike o Adidas con diseños que incluyen la bandera de arcoíris en su calzado y ropa.

Facebook sorprendió al mundo al incluir una bandera de arcoíris en sus reacciones. Además del me gusta, me encanta, me enfada, me asombra, me entristece y me divierte, puedes hacerlo con un Orgullo LGBT. A diferencia de otras actualizaciones, ésta no se activa sola.

Para lograr que la bandera 'gay' se convierta en una de tus reacciones, deberás ir a [email protected] , darle like a la fanpage y de inmediato se activará la nueva reacción. Esta medida se suma al cambio en al imagen de perfil que vimos el año pasado en el que la foto se pintaba con los colores de la bandera gay.

