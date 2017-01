El nuevo presidente de Estados Unidos parece tener una respuesta para todos los cuestionamientos que se le hacen por su política antiinmigrantes

Por Olivia O'Gam

Es bien sabido que Donald Trump no acostumbra quedarse callado ante la lluvia de cuestionamientos e insultos que recibe desde que era candidato a la presidencia de Estados Unidos. Ahora que está por tomar posesión en la Casa Blanca y luego de escuchar el discurso de Meryl Streep en la reciente entrega de los Golden Globes, en donde la actriz defendió a los inmigrantes de los continuos ataques del también empresario, también respondió de forma grosera a través de Twitter:

DESCUBRE MÁS

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero anoche me atacó en los Globos de Oro. Es un lacayo de Hillary [Clinton], una gran perdedora. Por centésima vez: nunca me he "burlado" de un reportero discapacitado (nunca haría eso)". Él cambió una historia de hace 16 años para hacerme quedar mal. Más medios de comunicación deshonestos".

Quizá pueda responder a cada uno de los cuestionamientos que el mundo le hace, pero es un hecho que no podrá callar las voces de protesta que cada vez se hacen más fuertes.

Nosotras nos quedamos con el último discurso de Michelle Obama como primera dama de Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Aumenta tu metabolismo con esta rutina con balón medicinal

Y EN IMÁGENES

11 frases de sabiduría de María Félix para toda ocasión