El ataque terrorista que dejó 22 muertos y una centena de heridos sigue conmocionando al mundo

Por Karen Hernández

El ataque terrorista en Manchester es sin duda una de las tragedias que más ha marcado a la industria musical, no por cuestiones de ventas ni pérdidas monetarias sino porque fue un ataque directo a la juventud porque de pronto, ver con toda la ilusión a tu ídolo en un majestuoso recinto como el Manchester Arena te converte en un tiro al blanco.

Aquella noche de lunes, los globos rosados caían del techo para cerrar el último número de la Ariana Grande, irónicamente llamado "One Last Time" y el corazón de las adolescentes seguía latiendo a mil por hora de emoción. Pero bastaron unos minutos para que toda esa alegría se convirtiera en lágrimas, muertos y tristeza colectiva no sólo en Manchester, sino el mundo.

DESCUBRE MÁS

Han pasado cinco días desde aquella tragedia y el mundo sigue llorando ante los muertos, los desaparecidos y los lesionados. Mientras tanto, una Ariana Grande desconsolada y desconcertada ha cancelado su tour mundial y su silencio ha provocado que los fans teman que acabe con su carrera.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Famosos y seguidores han realizado tributos para la cantante, los afectados y los que perdieron la vida. La explanada del Manchester Arena se convirtió en una especie de partenón con cartas, flores y fotos de todos los colores. No se trata solamente de un homenaje a las víctimas de este atentado sino un llamado a la paz en todo el mundo.

A post shared by Lloyd Barker (@lloydbarker) on May 24, 2017 at 3:14pm PDT

Hasta ahora, han surgido diversas muestras de apoyo. Las personas se reunen en las calles de Manchester para cantar canciones que hablen paz o para tocar música que haga vibrar el corazón. Muestra de ello fue una mujer que inició un canto colectivo con "Don't Look Back in Anger", de Oasis.

Una publicación compartida de The Guardian (@guardian) el 25 de May de 2017 a la(s) 6:17 PDT

Los cantantes han hecho pausas en sus conciertos para enviar mensajes de paz o para ovacionar a la cantante y sus seguidores. The 1975 se presentó justo después del atentado en Manchester y detuvo su concierto para decir un poderoso discurso: "Estoy jodidamente enojado (...) Estoy cansado del nacionalismo, el racismo... se acabó."



Matty on #manchester tonight . My heart aches for anybody involved and affected. The world needs help. pic.twitter.com/3K20n4TsWk — bri 🥝 (@liIachxlsey) May 23, 2017

Y por 50 libras, artistas de tatuaje pintaron abejas en la piel de las personas para recaudar fondos y ayudar a los afectados. La abeja es todo un emblema en Manchester que simboliza el pasado esperanzador de la clase trabajadora, durante la Revolución Industrial.

Manchester bee 🐝 #manchester #manchesterbee #manchestertattooappeal #tattoo #prayformanchester❤️ #love Una publicación compartida de Amy Barr (@amybarrbarrsheep) el 24 de May de 2017 a la(s) 12:18 PDT

Ahora los seguidores de la cantante han comenzado una campaña viral para poner la canción "One last Time" en el número uno de listas de música con la intención de donar los ingresos que genere a los afectados. "Hagamos One Last Time número 1 en iTunes U.K. esta noche. Todos los ingresos de la venta esta semana serán donados a las víctimas. #ProjectOLT '. Esta canción es representativa para los fans porque fue con la que la cantante terminó su concierto.



Otras muestras de apoyo han sido el hashtag #RoomForManchester que se convirtió en un tema de tendencia en Twitter, ofreciendo refugio para aquellos que lo necesitaban. Tras la explosión, los taxistas ofrecieron servicio gratuito a los espectadores que lo requerían Y los hoteles abrieron sus puertas para proporcionar refugio.

Por su parte, Ariana Grande se ofreció a pagar los funerales de las víctimas. Su representante anunció que "Ariana se ha acercado a los familiares que perdieron a sus seres queridos... Ella quiere pagar sus funerales". Hasta el momento si los afectados aceptarán la oferta de la estadounidense.

Mientras tanto, el moño negro sigue invadiendo las redes sociales, en representación de luto y aunque ha generado opiniones en torno a si es correcto o no que tenga las distintivas orejas de conejo que usa la cantante, se ha convertido en un símbolo para todos los "Arianators" quienes han realizado diversos diseños en torno a este.