Las tallas plus-size han triunfando en el mundo de la moda y el deporte

Por Karen Hernández

Las grandes firmas de moda y diseño han optado por crear ropa hecha a la medida de todas. Durante los últimos Fashion Weeks, hemos sido testigos de modelos 'perfectamente imperfectas' luciendo lo mejor de Michael Kors, Prabal Gurung y Chirstian Siriano sobre la pasarela.

Ahora, el mundo del deporte se une a la tendencia incluir en sus aparadores, tallas que abrazan la belleza de las curvas. Así, la firma deportiva Nike anunció el lanzamiento de una colección dedicada a las chicas curvy e incluye tops, pantalones deportivos, shorts y sudaderas con las cuales buscan promover el ejercicio y hacia el cuerpo sin importar la talla.

Esto ha sido un gran paso en la industria pues las mujeres ya no queremos ver modelos con cuerpos esqueléticos, anunciando pantalones deportivos entallados que dicen "si no tienes este cuerpo, no podrás lucir este conjunto".

Las modelos Naomi Shimada, Paloma Elsesser y Danielle Vanier son las protagonistas de esta nueva campaña y a través de redes sociales han compartido diferentes imágenes con la esperanza de tener un recibimiento positivo por parte de los usuarios.

A post shared by NikeWomen (@nikewomen) on Dec 28, 2016 at 11:08am PST

"Nike reconoce que hoy en día, las mujeres son más fuertes, más audaces y más francas que nunca. En el mundo de hoy, el deporte ya no es algo que ella hace, es lo que ellas significan. Los días en los que tenemos que añadir 'mujer' antes de 'atleta' han terminado. Ella es un atleta, (punto). Nosotros formamos parte de este cambio cultural , celebramos la diversidad de estos atletas, dese la etnia hasta la forma del cuerpo", explica el portavoz de la marca.

A post shared by Danielle Vanier (@daniellevanier) on Feb 27, 2017 at 7:28am PST

A post shared by NikeWomen (@nikewomen) on Dec 11, 2016 at 11:35am PST

A post shared by NikeWomen (@nikewomen) on Sep 15, 2016 at 11:23am PDT

