Por Karen Hernández

Arabia Saudita nos engañó a todas. Justo cuando creímos que por fin estaba abriéndose ante la inclusión de mujeres en cargos que promovieran sus derechos, nos presenta un "consejo para mujeres" conformado por puros hombres.

El objetivo del consejo trata de una junta creada para promover la igualdad de oportunidades en el mundo laboral de las muejeres y aunque se trata de una gran (y sorpresiva) iniciativa, sigue siendo un problema que no haya intervención de mujeres.

Arabia Saudita es un lugar lleno de prohibiciones para las mujeres, basta con mencionar que hay establecimientos -como Starbucks- donde no pueden entrar. Aquí las mujeres no pueden conducir solas, someterse a una intervención quirúrgica, independizarse y alquilar un departamento, abrir una cuenta de banco o ir al centro comercial sin cubrirse, por ello resulta irónico el hecho de haber designado a su primera presidenta de la Bolsa de Valores, la economista Sara al Suhaimi.

Pero es aún más irónico que la princesa Abir bint Salman, esposa del gobernador y cabeza de este consejo no pudiera estar presente en la inauguración por cuestiones de segregación de sexos. Las únicas mujeres que 'asistieron' al evento lo hicieron a través de una videollamada en el mismo lugar, pero en otra habitación pues está prohibido juntar a hombres y mujeres.

"En Al Qasim vemos a las mujeres como nuestras hermanas y sentimos la responsabilidad de abrir nuevas oportunidades a su trabajo", declaró el príncipe Faisal bin Mishal bin Saud, gobernador saudi.

Comentarios de usuarios que estaba siguiendo la transmisión, como: "¿Dónde están las mujeres de Al Qasim durante el primer encuentro de su consejo?", "¿Una broma? No. Es real. El primer encuentro del primer consejo de mujeres en Arabia Saudí sin mujeres", inundaron las redes sociales para msotrar indignación.

Satire? Comedy? No. This is actually happening: The very first meeting of the first "Girls Council" in Saudi Arabia... with ZERO girls. pic.twitter.com/MPmHsr9FCO