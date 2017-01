Hollywood es una industria llena de casos sexistas, sin embargo, la actriz asegura que los actores no deben hablar del tema como autoridades, pues no viven el verdadero problema

Por Karen Hernández

La actriz de 'Pitch Perfect' y nominada al Oscar, ha tenido un rápido ascenso a las grandes ligas en Hollywood, y su carácter fuerte y comentarios sin filtro, han hecho que se convierta en una de las favoritas de las nuevas generaciones.

DESCUBRE MÁS

Sin embargo, en medio de la polémica en torno a la brecha salarial que viven las actrices , Kendrick declaró para la revista Glamour, que los actores deben mantenerse alejados de los temas de género y discusiones sexistas

"El sexismo no debería ser la conversación más importante porque nadie realmente quiere oír a los actores hablar de esto, porque estamos en posiciones tan privilegiadas (...) Me encantaría escuchar más sobre el sexismo que existe en otros campos y cómo es que podemos abordar eso, pero nos siguen preguntando sobre eso"

A photo posted by Anna Kendrick (@annakendrick47) on Jan 8, 2017 at 10:00pm PST

Y es que cada vez que se le cuestiona sobre estos temas sexistas que aquejan a la industria, Kendrick insiste que hay personas más interesantes a las que la prensa debería dirigirse, pues en cierto modo, los actores siguen estando en su zona de confort y realmente no se enfrentan al verdadero problema.

"Bueno, es extraño, ¿cómo por qué alguien quiere mi 'opinión experta' sobre cualquiera de estos temas?", reflexionó para la revista británica. "Si quieres aprender sobre el feminismo internacional, debes leer Roxane Gay (escritora feminista). No me preguntes a mi. Se me pide que hable sobre estos temas cuando trato de aprenderlas yo misma".

Kendrick defiende que no está de acuerdo con que los actores se hayan convertido en tal figura de autoridad sobre temas de sexismo y derechos de la mujer. Las celebridades, mediante su influencia, llegan a "educar" a sus seguidores y ponen sobre la mesa discusiones donde imponen ideas y se convierten en autoridades, pues la gente no los cuestiona. Lo importante para Kendrick, es no estancar el tema en cuestiones Hollywoodenses, sino entender que el verdadero problema está en el exterior para poder actuar y ayudar a quienes de verdad son víctimas de estas situaciones.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Rigoberta Menchú, el espíritu incansable que lucha por los indígenas

Y EN IMÁGENES

10 famosos que están en contra de Donald Trump ( y lo han declarado abiertamente)