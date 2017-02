Comentaristas y conductoras mexicanas se unen en una campaña para combatir la discriminación de género dentro del periodismo deportivo

Por Karen Hernández

En definitiva, las mujeres no hemos tenido un camino fácil en el periodismo. Por años, los medios de comunicación han castigado al género por ser débil y no tener lo que se necesita para ser parte de la acción y dar opiniones acertadas. Por lo general se cree que las mujeres no tenemos la capacidad crítica para ejercer esta profesión.

La industria del deporte constituye una parte muy importante en el ámbito periodístico, especialmente como un medio de consumo de entretenimiento. Aunque las mujeres han tenido la "suerte" de pertenecer a producciones deportivas como conductoras, reporteras o comentaristas, un espacio repleto de hombres. Claro, para las televisoras y demás medios de comunicación, la mayoría de estas se han convertido en un objeto que vende más cuerpo que mente y no falta aquella que salga con una vestimenta diminuta o aquella que se vuelve blanco de burla por sus comentarios "sin sentido" .

Por ello, las conductoras y comentaristas deportivas Jimena Sánchez, Verónica Rodríguez y Marion Reimers se unieron a la ONG Versus para protagonizar una campaña en video llamada "Más allá de 140 caracteres" en la cual muestran lo indignante que son los comentarios que reciben en redes sociales hacia su físico, su forma de vestir o de pensar en los diferentes programas deportivos.

