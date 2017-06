Por redacción nueva Mujer

Amber Rose ha dejado claro en más de una ocasión que es una mujer fuerte y que busca inspirar a otras mujeres a serlo. Hace algunas semanas dio una entrevista en la que afirmaba que, aun estando desnuda en la cama con un hombre, si en ese momento decides no tener relaciones sexuales, él debe respetarlo.

Además de ser una mujer talentosa, es una mujer polémica y así lo demostró al subir a sus redes sociales una fotografía en la que se ve la parte inferior del cuerpo descubierta, esto causó la indignación de muchos pues consideraron inapropiado que mostrara una parte del cuerpo 'tan privada'.

Piers Morgan, periodista, escribió en respuesta a la publicación de Rose en Twitter: "Guarda eso. Gracias". Ella rápidamente le contestó: "Vaya frase, idiota misógino". La pelea comenzó y el periodista contestó: "No es misoginia pensar que postear fotos de desnudos supuestamente en nombre del feminismo es una mier*a patética para tratar de llamar la atención".

La modelo se limitó a responderle: '¿Desnudo? Ni mi pecho ni mi vagina estaban a la vista y mis piernas estabas cerradas. Asumo que te referías al pelo púbico que se muestra en la fotografía. ¿Incómodo? Pues supéralo'.

El intercambio de tuits subió de tono cuando la cantante le envió un tuit de la campaña que Adam Levine hizo para concientizar sobre el cáncer testicular en la que se ve desnudo y unas manos cubren su pene. Ahí el periodista dijo que eso era concientizar sobre una enfermedad, ella respondió que ella también estaba generando conciencia.

Además de la pelea con el periodista, Instagram eliminó la publicación de Rose por considerar violaba las políticas de la red social. Ella escribió: "Cuando IG elimina tu post feminista, pero realmente no te importa porque todo el mundo ya lo recogió".

