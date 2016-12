Esta mujer no permite que nada la desanime y cada día enfrenta con valentía su enfermedad

En agosto de 2016, y con apenas 22 años, Amanda Ramírez fue diagnoticada con cáncer. Su tratamiento comenzó de forma casi inmediata y tuvo que someterse a largas sesiones de quimioterapia. Su cabello comenzó a caer y también su ánima, pero decidió buscar fortaleza en algo que siempre le había gustado: el maquillaje.

En une entrevista con la prensa internacional, Amanda confesó cómo sobrelleva su enfermedad: "Siempre he sido un entusiasta del maquillaje. Empecé a aprender maquillaje a los 19 años y desde entonces me enamoré del arte de la belleza. Definitivamente [el maquillaje] me ha ayudado inmensamente en mi tratamiento. Cuando te ves hermosa, te sientes bella ".

Su valentía y su forma de maquillaje la han convertido en una especie de celebridad en Instagram y cuenta ya cpn más de 26 mil seguidores.

😘 A photo posted by God's Girl🌹 (@comptonsveryown_) on Dec 20, 2016 at 12:11pm PST

Lol my nurse was the cutest for taking this 💚 A photo posted by God's Girl🌹 (@comptonsveryown_) on Oct 17, 2016 at 10:12pm PDT

