La actriz relató, con lágrimas en los ojos, la forma en la que la sacaron del set

Por Andrea Sánchez

Con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, la ola de comentarios xenófobos y discriminatorios no se han hecho esperar, la actriz mexicana Adriana Fonseca, con lágrimas en los ojos, narró la forma en la que la sacaron del set en el que audicionaba para un comercial.

Adriana Fonseca

"Les abro mi corazón, hoy viví una de las experiencias más fuertes en mi carrera. Tenía un casting para un comercial, con algunas líneas en inglés, las cuales preparé... El señor de la cámara me pidió dijera mi nombre, lo dije y me sacó del cuarto, ni siquiera me dejó decir mis líneas y enfrente de mucha gente me dijo que tenía "thick accent", claro como no, mi nombre en estilo gringo está difícil, pero ni siquiera me escuchó decir las líneas. Hablo ahora, aunque siempre prefiero ser reservada; porque esto seguramente le pasa a mucha gente en este país y no se vale humillar y ser racista con humanos. Yo soy más fuerte y con más razón, luchando y preparándome más, soy guerrera; pero sí necesitamos un mundo mejor".

Salma Hayek

La mexicana ha externado en más de un ocasión su descontento hacia Trump y hasta ventiló que alguna vez intentó tener algo con ella. Aunque ahora es muy exitosa, al inicio de su carrera le dijeron que era bella, inteligente y talentosa, pero que había nacido en el país equivocado.

Farewell #president #obama you will be missed. Adiós Presidente Obama como lo vamos a extrañar Una foto publicada por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 20 de Ene de 2017 a la(s) 8:02 PST

Eugenio Derbez

Antes de hacer la película 'No se aceptan devoluciones', el actor se enfrentó a la discriminación, no era tomado con seriedad en los castings. Criticaban su color de piel y su forma de hablar en inglés.

Congrats to the wonderful, hilarious @kristenanniebell on her @peopleschoice award! Un beso! #peopleschoiceawards @nbcthegoodplace @howtobealatinlover Una foto publicada por Eugenio Derbez (@ederbez) el 19 de Ene de 2017 a la(s) 3:12 PST

Alejandro González Iñárritu

Aunque ahora goza de reconocimiento, Alejandro ha sido discriminado en más de una ocasión por ser mexicano y por su color de piel. Le costó muchísimo trabajo que sus películas fueran tomadas con seriedad por la Academia.

Long days, long nights, long scenes. #birdman Una foto publicada por Alejandro González Iñárritu (@thealejandroinarritu) el 17 de Jul de 2016 a la(s) 7:46 PDT

Karla Souza

Aunque su paso por Hollywood es firme gracias a la serie 'How to get away with muder', Karla se ha enfrentado en más de una ocasión a la discriminación. Así lo dijo a medios nacionales: "Estaba siendo considerada para una película muy importante [de la misma productora que hizo la película 'Bajo la misma estrella'] y al productor le gustaba para un papel: 'Podrías interpretar a esta gringa', me dijo. Esa noche ni dormí investigando más sobre la historia, leí el guion y para la prueba me preparé con tres 'coach' que cobraban 400 dólares por sesión para prepararme de cara a la audición. El día de la prueba la directora de casting les dio a todas las actrices una hora y las dejó repetir tres escenas hasta cuatro veces. A mí me dio diez minutos y me dejó hacer solo dos escenas. Fue muy grosera. Cuando escuchó mi nombre, automáticamente pensó que no podía hacer el papel de alguien no latino, me descalificó por mi nombre".

What? I was hungry! #tgit #htgawm We're back 😎👊 Una foto publicada por Karla Souza (@karlasouzaofficial) el 1 de Sep de 2015 a la(s) 12:36 PDT

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

10 famosos que están en contra de Donald Trump ( y lo han declarado abiertamente)

Y EN VIDEO:

Ejercicio para controlar el chacra del amor y abrir el corazón