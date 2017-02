Nacidos a partir de 1994, son quienes han sido educados en plena crisis, con los efectos del cambio climático y bajo la amenaza del terrorismo. Conocidos también como los "post- millennials", a diferencia de la generación anterior son más realistas y quienes llegarán a recuperar la perdida conciencia social. Aquí una guía para entenderlos.

Por: Valeska Silva Pohl

Todo indica que viene el fin del narcisismo selfie, el egoísmo y la obsesión por el consumo. Frente a ello emerge una generación que quiere salvar el mundo, aunque todavía no sabe cómo. Son aquellos que han nacido o crecido en plena recesión económica, en un mundo golpeado por el terrorismo, con altos índices de paros y una sensación apocalíptica provocada por el cambio climático. Más realistas que sus hermanos mayores, de acuerdo a lo que señalan las consultoras de marketing, han observado cómo sus predecesores dedicaron su tiempo a acumular títulos universitarios y postgrados para terminar siendo considerados sobrecalificados. Pero ¿de quiénes estamos hablando? Son la generación Z, el grupo demográfico nacido entre 1994 y 2010, y que ya representa el 25,9% de la población mundial.

DESCUBRE MÁS:

Básicamente nacieron y han crecido con un smartphone o una tablet pegados al brazo. Es la generación que ha disfrutado de Internet para sociabilizar y aprender desde edades muy tempranas. Son autodidactas, creativos y sobreexpuestos a la información, y quienes comienzan a reclamar su sitio en un mundo que "se ha quedado pequeño".

La crisis económica con la que les ha tocado crecer no sólo afectó a su entorno, sino que además influyó en sus personalidades de forma crítica. Los sueldos a los que optan para trabajar son bajos y su relación con el dinero ha cambiado. Por ello hoy existen aplicaciones como BlaBlaCar, que permite a sus usuarios compartir los gastos de sus viajes en auto u ofrecen sus casas durante las vacaciones para realizar un intercambio con alguien de otra ciudad o país. Como indican los expertos son los que "quieren disfrutar de las cosas, pero no tenerlas". Otro concepto importante que los mueve es el de la justicia, no conciben que no exista. No entienden que no se respete el medioambiente y que no se comparta.

Lo que les preocupa no es tener un trabajo fijo, sino encontrar uno acorde a su personalidad, tener oportunidad de crecimiento profesional y alcanzar metas que se marquen a lo largo de sus carreras. Sin embargo, cuentan con habilidades y conocimientos que las otras generaciones no tienen.

Para entenderlos un poco más conversamos con Dominique Karahanian, sicóloga y académica de la Universidad Mayor. "Se trata de una generación que se vincula desde lo tecnológico, pero que también valora el encuentro cara a cara, aunque esto no siempre se traduce en encuentros con otros. Asimismo, son personas creativas que valoran trabajar en distintos lugares por períodos cortos de tiempo, por lo que también se atreven a emprender más. La tecnología ha estado siempre disponible para ellos, por lo que su manera de comunicarse se centra en las redes sociales". Para poder convivir con ellos "hay que ser capaces de comprender la lógica de pensamiento y funcionamiento detrás de ellos y aprender a 'con-vivir' desde esas diferencias".

Entre las principlaes diferencias con las generaciones previas, la sicóloga destaca sus altos niveles ansiosos. "Buscan la inmediatez y cuando eso no ocurre, les genera mucha ansiedad. Es una generación postmoderna que convive con una mayor apertura frente a la diversidad y juzgan menos que sus predecesores".

Como son los que han crecido con un presidente negro en Estados Unidos y con compañeros de clase que tienen dos padres o dos madres, la diversidad es parte de sus vidas. Para ellos, todos los cambios y derechos que se han conseguido y a los que han tenido que acostumbrarse las generaciones anteriores suponen algo natural.

Como son más inclinados al mundo virtual si se le moldeara adecuadamente, pueden lograr mucho más que las generaciones anteriores utilizando los medios digitales. Sin embargo, por otra parte se habla de una escasez de habilidades interpersonales así como también sobre la poca importancia que les dan a los valores de la familia. Son muy individualistas en su carácter y creen en su propia persona. Además, no creen vivir de acuerdo a las normas sociales. Su sociedad existe en Internet donde se abre su mente y expresan sus propias opiniones.

De todas formas, para la especialista todavía tenemos mucho por descubrir de ellos. "Los alcances de esta generación aún no están claros. Puede ser que tiendan a ser más individualistas y pasar menos tiempo con otros de manera presencial, y eso puede generar mayor sensación de soledad".

Millennials versus Z

- Los Millennials empezaron la tendencia de multipantalla. Usualmente se habla del control de dos pantallas, y el mix más común es computadora-celular. La generación Z realmente pone en alto el término multipantalla controlando hasta cinco pantallas a la vez.

- La generación Z crea contenidos y los Millennials lo comparten.

- Los Millennials se comunican mejor con texto, la generación Z con imágenes.

- A diferencia de los Millennials, la generación Z es más realista.

- Los Millenials se enfocan en el presente y la nueva generación en el futuro.

- La generación Z trabaja para obtener éxito personal, los Millenials trabajan para ser tomados en cuenta y sobresalir.

Y EN IMÁGENES:

Papás famosos y sus momentos más conmovedores con sus hijos