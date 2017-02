Porque en pleno siglo XXI, a muchos les parece "horrible" que una mujer pueda lucir su cuerpo, sea de la talla que sea.

Por: Publimetro Colombia/ Luz Lancheros

Ana Paternina es una joven de talla grande de Bogotá, que, como cualquier chica, decidió divertirse en la noche. Inspirada en los atuendos de Ashley Graham y muy segura y consciente de su atractivo, decidió irse con un body y una falda transparente. Pero pasó la peor noche de su vida: en el establecimiento en el que se encontraba, no la dejaron pasar porque su falda "estaba muy escotada" (sic).

Por supuesto, ella grabó todo el incidente, como pueden ver a continuación.

¿Por qué no la dejaron entrar?

"Siempre me visto así para eventos y nadie me juzga. Antes, les gusta que tenga esa actitud, de arriesgarme. Me cansé de vestirme como una mujer tapada y sabía que si me iba así, iba a llamar la atención, pues pienso que nadie ha sido tan arriesgado. Sí creí que las personas me fueran a mirar, pero jamás pensé que no me dejaran entrar. Sentía que me cohibía de ser lo que soy: una mujer con personalidad. Y todo, por miedo a que me dijeraon algo.", afirma Ana en conversación con Nueva Mujer.

"Yo les dije a mis amigas: "Me están mirando extraño, no me dejarán entrar". Y pues ellas no me hicieron caso. Pero esperé media hora. Hasta que me dijeron a mí que no me dejaban entrar por tener una falda "muy escotada". Pedí que me devolvieran la plata de la boleta. Llamamos a un número que aparece en la publicidad y jamás contestaron. Quisimos hacer varias preguntas que jamás nos fueron resueltas."

Ahí fue cuando Ana decidió decir en voz alta que iba a denunciar todo a los medios y a sus 4 mil seguidores. Después del incidente, se acercaron hacia ella y le dijeron que habían visto todo y que aceptaban que ingresara.Ana se negó. En el taxi de regreso a casa, se echó a llorar. La joven afirmó que sus amigas le contaron que hubo muchas mujeres con vestidos y prendas provocativas. Afirma que jamás ha recibido un comentario negativo por lo que hace.

"Gorda mal vestida"

Por supuesto, al hacerse popular el caso, muchos la han apoyado, pero otros persisten con sus prejuicios. Para mucha gente, Ana Paternina está "mal vestida" (cuando vemos que blogueras como Nadia Aboulhosn o modelos como Ashley Graham se visten con piezas arriesgadas). Y que por su talla es "vulgar". Muchos la han atacado haciéndole bodyshaming y diciéndole que ella "no se respeta ni valora, y que por eso era predecible lo que le iba a pasar", o que "ella debería valorarse más, para no ir vestida como una cualquiera".

Todos esos comentarios de slutshaming y de hacerla culpable de lo que le pasó, la han afectado, pero se ha sobrepuesto. "La vida sigue y el amor a mis fans es lo más importante para mí".

Por su parte, el establecimiento afirmó que no había discriminado a nadie y que sus filtros de vestimenta aplicaban a todo tipo de personas.

