Por Karen Hernández

A lo largo de las 88 entregas de los premios Oscar hemos visto grandes figuras femeninas de la industria del cine recorrer la alfombra roja vestidas de gala y con una gran sonrisa; rostros femeninos que desde los inicios del cine, han luchado por tener un lugar en la industria como personajes fuertes e intelectuales, más que sólo un acompañante con cara bonita.

El camino no ha sido fácil, pero estas mujeres han demostrado, a través de sus actuaciones, sus acciones sociales y sus poderosos y emotivos discursos que van con paso firme frente a la lucha femenina por la igualdad de género, la equidad salarial y la inclusión racial

Barbra Streisand & Katharine Hepburn, el empate del siglo



Ganadoras (empate) a Mejor Actriz, en 1969

En la entrega de los Oscar de 1969, ocurrió algo insólito: un empate entre las actrices Barbra Streissand (por Funny Girl) y Katherine Hpeburn (por The Lion in the Winter), anunciado por la gran Ingrid Bergman. Aunque esta situación ya había ocurrido seis veces antes, nunca se había visto en la categoría femenina. Aquel año, Streissand se consolidó como una de las mejores actrices a los 26 años y Hepburn, de 61 años, ya había estado 10 veces nominada y ganado una estatuilla el año anterior. Este sin duda, fue un ejemplo de honor entre dos poderosas actrices que se animaron y apoyaron la una a la otra, incentivando la sana competencia dentro de la industria. Como extra, Barbra rompió esquemas con su atuendo ya que se trataba de una especie de tuxedo con transparencias, algo muy atrevido para la época, la ocasión y para ser su primera vez en la entrega.

Reese Witherspoon y el movimiento #AskHerMore

Nominada a Mejor Actriz, en 2015

En 2015 la actriz fue nominada por la película 'Alma Salvaje' pero su intención en aquella entrega del Oscar no era sólo llevarse la estatuilla, sino esparcir el movimiento #AskHerMore que incentiva a que los reporteros y periodistas le pregunten a las actrices algo más que "¿qué es lo que estás usando?", refiriéndose a los vestidos que llevan en las alfombras rojas. "Este es un movimiento para decir que somos mucho más que nuestros vestidos (...) Es difícil ser una mujer en Hollywood o en cualquier industria", dijo Witherspoon. Aquel año hubo 44 actrices nominadas por lo que valía la pena saber más sobre su trabajo que sobre sus vestidos.

Patricia Arquette habló sobre la equidad

Ganadora a Mejor Actriz de Reparto, en 2014.

El 2016 sin duda fue el año de Arquette, no sólo por su impecable interpretación de una madre soltera en 'Boyhood' sino porque cuando ganó en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, subió al escenario con un poderoso discurso, a favor de la equidad de género:

"A todas las mujeres que dieron a luz, a todos los contribuyentes y ciudadanos de esta nación: Hemos luchado por la igualdad de derechos para todos. es nuestro momento para tener una verdadera igualdad de salarios y derechos equitativos para las mujeres en los Estados Unidos de Norteamérica"

Y todas recordamos a la gran Meryl Streep poniéndose de pie y aplaudiendo efusivamente ante las palabras de la actriz.

Halle Berry, la primer mujer negra en subir al podio

Ganadora a Mejor Actriz, en 2002

En 2002, Halle Berry se convirtió en la estrella de la noche al ser la primer actriz negra en obtener un Oscar en la categoría de 'Mejor Actriz', por su interpretación de la viuda de un presidiario en la película "Monster's Ball". Berry no sólo obtuvo su primer estatuilla dorada, sino que también rompió la barrera racial que tanto se ha impuesto en Hollywood. Ninguna actriz afroamericana había ganado tal premio y para aquel entonces, sólo 6 actrices de color habían sido nominadas en esa categoría. Un momento histórico, que en palabras de la actriz, estuvo dedicado a "cada actriz de color que ahora tiene una oportunidad, porque esta noche esta puerta ha sido abierta". La reacción de la actriz fue sin duda uno de los momentos más emotivos de una ceremonia de premios.

Cate Blanchett y su discurso sobre dejar de estigmatizar a la mujer



Ganadora a Mejor Actriz, en 2014

El discurso de aceptación de Cate Blanchett, durante la entrega de los premios de 2014, recibió una gran ovación entre los asistentes. Su mensaje fue dirigido a los principales influyentes de la industria y resaltó que el cine está teniendo un momento cada vez más femenino. La actriz, que en aquel momento recibió el premio por su interpretación en la película 'Blue Jasmine', castigó a los "que siguen aferrándose estúpidamente a la idea de que las películas femeninas con mujeres en el centro, son experiencias de nicho". "El público quiere verlos, y de hecho, ganan dinero. ¡El mundo es redondo, gente!", afirmó la actriz..

Lupita Nyong'o y los grandes sueños

Ganadora a Mejor Actriz de Reparto, en 2014

La actriz keniana con raíces mexicanas convirtió su victoria en una de las más emotivas de la noche. Vestida con un vestido de Prada azul cielo, la actriz lució como todo un miembro de la realeza y sin duda, su belleza afro destacó por encima de todas. Lupita agradeció a su personaje, Patsey ("12 Years a Slave"), por el poderoso papel que representaba. "Soy consciente de que tanta alegría en mi vida tiene que ver con el dolor de otra persona". Con lágrimas en los ojos y una gran sonrisa, la actriz, demostró una gran determinación por darse su lugar dentro de la industria, sin importar su orígen o color de piel: "Se venga de donde se venga, tus sueños son válidos", dijo.

Kathryn Bigelow

Ganadora a Mejor Director, en 2010

En 2010, Kathryn hizo historia al convertirse en la primer mujer en ganar el premio a mejor director en los Oscar con 'The Hurt Locker'. Cabe destacar que la directora fue la única mujer nominada en la categoría aquel año. La película de bajo presupuesto sobre al crudeza de la guerra de Irak se convirtió en la gran ganadora de la noche, al llevarse seis premios de la academia, incluyendo los de mejor película y mejor guión original.

