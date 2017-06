Por redacción nueva Mujer

'Wonder Woman' está siendo todo un suceso. Millones de mujeres en el mundo han encontrado en este personaje de DC Comics un verdadero símbolo de libertad y poder femenino.

Patty Jenkins, la directora de la película, recibió a su cuenta de Twitter un mensaje de una maestra. En el escrito, la educadora comparte una lista de cuáles fueron algunas de las adorables reacciones y pensamientos de los alumnos que cuida en una guardería.

"Trabajo en un jardín de niños y he recopilado varias cosas adorables relacionadas con Wonder Woman que han ocurrido durante esta semana tras el estreno de la película", se puede leer en el tuit.

A continuación, parte de la lista:

1. El lunes, un niño que estaba obsesionado con Iron Man le dijo a la maestra que le había pedido a sus padres una lonchera nueva de Wonder Woman.

2. Una niña le comentó que "cuando sea mayor, quiero hablar cientos de idiomas como Diana".

3. Otra niña le pidió a sus padres cambiar todo lo que ya habían comprado para su fiesta de cumpleaños (con temática de la Bella y la Bestia) por todo lo de la Mujer Maravilla.

4. Según la mujer, un grupo de pequeñas jugaba a ser Wonder Woman. Todas querían ser la protagonista. Al final se pusieron de acuerdo para ser amazonas y, en vez de pelearse entre ellas, se unieron para luchar contra el mal.

5. Hay una niña que se niega a escuchar a nadie a no ser que se dirijan a ella como 'Wonder Woman'.

6. Una niña llevó impresa una lista de todas las superheroínas y sus poderes para evitar que surgieran conflictos a la hora de decidir qué papel se pediría cada una en el recreo.

7. Una de las niñas que no habían visto la película le dijo muy seria a su maestra luego de verla: "Tenías razón, Wonder Woman es mucho mejor que Frozen".

