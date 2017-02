Poco a poco se comienzan a romper los estereotipos sobre cómo se ‘debe’ ver una mujer

Por Andrea Sánchez

La Semana de la Moda en Nueva York está terminándose y en esta edición, además de ver lo que será tendencia en los próximos meses, también vimos algo que vale más la pena: cuerpos diferentes. ¿A qué me refiero? Durante décadas, observamos desfilar a las mismas figuras delgadas en la pasarela, parecía que las mujeres con curvas no gustaban de la moda. Por fortuna, esto ha cambiado.

Ashley Graham es una de nuestras favoritas pues de las primeras 'mujeres con curvas' en aparecer en portadas de revistas de moda, de deportes y un sinfín de títulos más. No ha ocultado su celulitis, ha inspirado a más chicas y sí, también está triunfando en Nueva York al convertirse en la primera chica 'curvy' en un desfile de Michael Kors, pero hoy no hablaremos de ella, hoy es el momento de hablar de otras mujeres que llevan mucho tiempo haciéndose un lugar en la industria de la moda y están rompiéndola en uno de los eventos de moda más importantes del mundo.

Candice Huffine

Tiene 32 años y es originaria de Estados Unidos, es el rostro de Violeta, la línea para las mujeres de talla grande de la marca española Mango. Ha aparecido en el calendario Pirelli y su belleza es innegable. Para esta edición del NYFW, participó con Prabal Gurung, en el desfile en el que el diseñador presentó t-shirts con mensajes feministas. En la de ella se leía: 'Our minds, our bodies, our power' (Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro poder).

Georgia Pratt

No solo es modelo, también es diseñadora de modas. La australiana es una de las defensoras del cuerpo de la mujer más activas de las redes sociales. En la Semana de la Moda de Nueva York desfiló para Tome y Christian Siriano.

Today at @tomenyc 💙What a beautiful experience and what a lovely team to work with 💙 Thank you for having me x Una publicación compartida de Georgia Pratt (@jojacalled) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 4:00 PST

Marquita Pring

Lleva 15 en la industria de la moda y su carrera no ha sido fácil. Su 'boom' llegó cuando la marca británica de lencería Panache la invitó a protagonizar una de sus campañas de lencería con la que buscaron mostrar que hay más de un tipo de cuerpo femenino. Vogue Italia también la llevó a una de sus portadas y para esta edición den NYFW, Prabal Gurung y Tone la hicieron desfilar con sus diseños.

You've done it again, @csiriano 🙌🏾. You really know how to make a woman feel like the queen she is. #👑. #NYFW Una publicación compartida de marquitapring (@marquitapring) el 11 de Feb de 2017 a la(s) 6:24 PST

Iskra Lawrence

Cuando inició su carrera, la agencia d modelos brillanica para la que trabajaba la corrió por 'tener caderas demasiado grandes'. Gracias a ese momento decidió exponer la forma en la que la industria la llevó a pensar que el problema era su cuerpo. Ha desfilado para Christian Sirian, Chromat y otros diseñadores.

✨ what a dream come to true to walk for @csiriano thank you Christian this means the world to walk for you in one of your beautiful creations. Thank you for dressing and celebrating diversity you have seriously raised the bar so proud to have been part of your show @nyfw 👑 #everyBODYisbeautiful Una publicación compartida de i s k r a (@iskra) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 8:35 PST

Precious Lee

Ha declarado en diferentes ocasiones que su carrera comenzó a ir bien cuando tomó el control de su identidad. Cuando asumió que res una mujer con curvas y se dio el valor necesario para afrontar a una industria en la que todas la modelos son delgadas y rubias, todo lo contrario a ella. En esta edición del Fashion Week desfiló para Christian Sirian, pero es una de las consentidas d ella marca de lencería Lane Bryant .

Thank you for having me this year @csiriano once again your collection this season is a stunning display of strength & femininity💪🏾🙌🏾SO much love for you❤️ @csiriano #NYFW #CFDA thank you @nytimesfashion for the shot📸 @imgmodels #BeautyBeyondSize Una publicación compartida de PRECIOUS LEE (@preciousleexoxo) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 9:25 PST

