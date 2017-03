Hay canciones de reggaetón que ven a la mujer más allá de ser una "cosa".

Por Luz Lancheros

Es fácil, supremamente fácil, señalar al reggaetón como un género machista y misógino (y no se puede negar que sus letras lo son), cuando hay ejemplos clarísimos en la historia de la música, desde el tango de Gardel hasta los Beatles, que hablan de feminicidios, de posesión y de mujeres que son tratadas como "zorras". De eso pueden leer un poco más acá.

Pero, indagando en el género, también hay joyas feministas. Joyas del reggaetón hechas por mujeres, sobre todo. Con el mismo flow, imponencia que los hombres. Con su misma fuerza y contundencia. De algunas pocas que se han atrevido a cantar sobre problemas femeninos. El hecho de no dejarse acosar, el hecho de no dejarse matar o el hecho de señalar cómo se debe complacer.

Por eso, les presentamos las canciones que muestran la otra cara de un género tan criticado.

1. Yo quiero bailar (Ivy Queen)

La reina madre del reggaetón es clara: Si una mujer quiere bailar sexy o quiere mostrarse sexy, ¿inevitablemente eso la va a hacer alguien sumiso que debe complacer los deseos de otros y no los suyos? ¿No tiene derecho a decir no? Vean esta letra: "Yo quiero bailar/ Tu quieres sudar /Y pegarte a mi /El cuerpo rozar/ Yo te digo si tu me puedes provocar/ Eso no quiere decir que pa la cama voy".

2. #NiUnaMenos (Chocolate Remix)

Es argentina, es lesbiana y es transgresora. Porque hace reggaetón inspirado en la sexualidad femenina y los problemas de género. Con respecto a la espantosa violación y asesinato que ocurrió en su país este año e inspirada en la campaña viral, hizo esta canción donde motiva a dejar de señalar, a respetar y a empoderar.

"Si baila reggaetón, ni una menos".

3. Ella no quiere novio (Tego Calderón)

Sí, un hombre también hace canciones de reggaetón femenino. Donde una mujer puede hacer con su sexualidad lo que le parezca y no tener pareja si quiere. La letra es directa: "Ella no quiere novio, quiere vacilar na' mas/No quiere a nadie que le este diciendo na'/ Ningún bobo que le venga hablando pendejá/ Ella no tiene que explicarle a nadie pa' donde va".

Y aunque muchos crean que así se denomina a una mujer "fácil", la que quiere vivir su sexualidad libre y consensuada no lo hace por sumisión y sabe exactamente lo que quiere.

4. Miss Independent (Maluma)

Porque el mismo cantante de "4Babys" tiene canciones en las que habla de mujeres que hacen lo que se les da la gana. ¿Sorprendidos? Vean esta parte de la letra: "Cambiaron su actitud lentitud y seducción manejan los 5 sistemas/ tiene todo y plata en su cartera/ y pa' los hombres mejor que les teman/ Miss independent le importa poco lo que piensa la gente/ andan en un combo todas irreverentes".

5. Lo que ellas quieren (Chocolate Remix)

Es la canción de la sexualidad femenina por excelencia. Chocolate es clara: "Empecemos erradicando algunos conceptos/ No del tamaño no es clave vamos a ser honestos/Ni que la tengas dura tampoco te lo apuesto/ Que una mujer prefiere dos dedos bien puesto"

Bonus track: Que lloren, de Ivy Queen

Ella es la reina, la caballota. La diva, la potra. Quien abrió el camino a muchos artistas del género. En esta canción les dice a las mujeres que no deben ser tan sumisas a la hora de perdonar una infidelidad. Ellos también deben asumir sus responsabilidades.

