De Sor Juana Inés a Paola Longoria, ellas nos hacen sentir orgullosas

Por Andrea Sánchez

El15 de febrero se celebra el Día de la Mujer Mexicana, un día en el que el gobierno federal busca reconocer a las mujeres, su entrega y aporte al desarrollo del país. Aquí algunas de la mexicana por las que nos sentimos orgullosas de todas y cada una de las mujeres que a diario luchan por una país y una vida mejor.

Sor Juana Inés de la Cruz

A muy temprana edad, Juana de Asbaje y Ramírez manifestó un gran intelecto. A los tres años sabía leer y para los siete tenía deseos de estudiar en la universidad. A la muerte de su abuelo, fue enviada con su hermana a la capital donde, con sólo 20 lecciones, aprendió a dominar el latín. Sus deseos por aprender y trascender y los tabúes de aquel entonces hicieron que se convirtiera en monja ahí siguió sus estudios y escribió algunos de los textos más importantes de la literatura mexicana.

Josefa Ortíz de Domínguez

Quizás la mujer independentista más reconocida. Ella era la esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, pero su papel más grande fue como el de mujer patriota. En aquel tiempo, Doña Josefa se las ingenió para convencer a los insurgentes que debían adelantar la fecha de la independencia, pues los realistas se habían enterado de la conspiración en sus contra. Fue delatada y encerrada durante tres años y cuando estuvo en libertad rechazó cargos y recompensas.

Leona Vicario

Esta valiente mujer se destacó por su labor de convencimiento hacia los armeros vizcaínos del virreinato para la fabricación de cañones y fusiles. Además, de manera clandestina mantenía informados a los familiares de los insurgentes, mediante mensajes clandestinos.

Gertrudis Bocanegra

Cuando estalló la guerra de independencia, rápidamente apoyó la causa y creó una red de correo para los insurgentes que se encontraban en la región de Patzcuaro y Tacámbaro. Fue delatada y sometida a torturas por parte de los realistas para obtener información, pero se negó a darla, razón por la que fue culpada de traición y sentenciada a muerte.

Matilde Montoya

Fue una de las mujeres en la historia de México que, a pesar de los paradigmas de la época, gracias a su perseverancia y deseo de ayudar a los demás se convirtió en la primera mujer médica en México. El 24 de agosto de 1887, Matilde Montoya acudió a la Escuela Nacional de Medicina, donde se encontraban el secretario de Gobernación, Romero Rubio, y el mismísimo Porfirio Díaz a presenciar historia, por primera vez en México, una mujer presentaría su examen profesional para obtener el título de médica.

Las 'Adelitas'

'Las Adelitas' son parte fundamental de la historia y el imaginario de la Revolución Mexicana, mujeres que tomaron un rifle y se levantaron contra el gobierno, acompañaron a sus parejas y lucharon contra las injusticias de la época. La cultura popular se ha inspirado en ellas para crear canciones y leyendas sobre su historia. Otras teorías sugieren que la imagen de la mujer revolucionaria está inspirada en Adela Velarde, una enfermera que ayudó a los soldados durante esos años.

Frida Kahlo

Es una de las pintoras latinoamericanas más reconocidas y emblemáticas del mundo entero. Sus pinturas dejan una huella dolorosa y mágica en el corazón de quien las mira. Su estilo ha llegado hasta la portada de Vogue e incluso hoy inspiran las nuevas tendencias. Sus palabras se han convertido en citas memorables. Su relación con Diego Rivera se convirtió en una de las historias más dulces y amargas de la historia. Y su vida es una de las más divertidas, conmovedoras e inspiradoras de todos los tiempos.

Rosario Castellanos

Es una de esas personas que descubrió desde corta edad que la vida no es fácil, que hay decepciones, que hay que luchar por lo que uno cree y que la reflexión y la palabra son la mejor forma de abrir las mentes de los otros. Escribió poemarios, novelas, libros de cuentos, ensayos, obras de teatro y textos periodísticos, todos ellos con tintes autobiográficos y con trasfondos políticos; la mayoría en denuncia de la discriminación del indio frente al blanco y de la mujer frente al hombre y inequidad de género.

María del Pilar Roldán

Con apenas 15 años se convirtió en campeona nacional invicta de florete. Para 1959, consiguió medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su destreza, talento y astucia, hicieron que estuvier lista para los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, por desgracia, el Comité Olímpico Mexicano decidió que no enviaría a la delegación de esgrima. Pilar no se quedó callada y buscó una explicación cara a cara con el director del comité:

"Fui personalmente a pedirle una explicación. Él [el director de Comité Olímpico Mexicano] no ofreció ninguna respuesta concreta; se limitó a balbucear una y otra vez: 'es que no tienen calidad'. ¡Qué barbaridad! Así que después de participar en dos Juegos Olímpicos y de ganar medalla de oro Panamericana y varios torneos en Estados Unidos y Europa, resultaba que no tenía calidad para ir a Tokio. Nunca lo olvidé", confesó a la prensa.

Alondra de la Parra

Se ha consolidado como una de las mejores directoras de orquesta del siglo XXI. De hecho, el diario francés, ha publicado que "con Alondra de la Parra, la música clásica ha llegado al siglo XXI" y el tenor Plácido Domingo como "una directora extraordinaria". Nació el 31 de octubre de 1980 en Nueva York y a la edad de dos años viajó con sus padres para vivir en la Ciudad de México. Desde pequeña mostró un gran interés por la música y a los 7 años comenzó sus estudios de piano y a los hombres a los trece.

Paola Longoria

Mexicanas que inspiran hay muchas. Mujeres que todos los días salen y luchan por conseguir sus sueños, como la deportista Paola Longoria, que se convirtió en la primera mexicana en ganar 152 partidos de racquetbol seguidos.

Su pasión por el deporte comenzó a los ocho años, cuando después de haber practicado Taekwondo, fútbol y gimnasia se encontró con un deporte rápido y versátil que le dio todos los triunfos a los que un deportista de esta disciplina puede acceder.

