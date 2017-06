Sabemos que nuestra salud es lo menos que te preocupa.

Por Luz Lancheros

Somos gordas y créenos, lo sabemos. Desde pequeñas nos han comparado con Miss Piggy, la Ballena Willy, con vacas, cetáceos, etc. Muchas tuvimos que superar el maltrato de los compañeritos de jardín, de colegio, del tipo que se burló de uno en la escuela o universidad. Incluso el de nuestras familias, que por cuestiones de complejos siempre se horrorizaron de nuestro cuerpo y creyeron que jamás íbamos a hacer algo con nuestro cuerpo. Como tener pareja, tener una profesión o simplemente, ser nosotras mismas. Sí, sabemos que somos gordas.

También sabemos que así como la anorexia (que ha producido leyes de tallas en la primera década de este siglo), ser obeso es un problema de salud pública que incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reseñado. Que ser obeso te trae muchos problemas de salud. Pero cuando oímos estas 10 cosas, pensamos que eso es lo que menos les preocupa. De hecho, cada palabra lo demuestra. Y por eso, queremos mostrarte por qué tus prejuicios para nosotras ya pasaron a la Historia.

1. "Una gorda no debería modelar porque promueve la obesidad". Ese es el cuento que le echan a Tess Holliday cada que posa en ropa interior ( y ojo, este artículo muestra que puedes estar gordo y estar sano. Ella ha dicho que está bien) . En cinco décadas de promover estándares irreales de belleza, entonces va a venir alguien como Tess y hacer que un mundo ya gordo de por sí y donde las gordas son maltratadas, se vuelvan obesas porque sí. Como si ver una imagen ya de inmediato alienara a la persona, sin cerebro y la convirtiera en algo distinto. Así no funcionan las cosas. Tess y Ashley están ahí para hacer sentir a la que tiene el cuerpo así (y lo quiere cambiar, o no), representada. Linda. ¿Entonces qué hacemos, escondernos bajo una burka?

2. No somos "flojas". Es que ustedes creen que todo el mundo, toda la población tiene todo el tiempo y los recursos para ejercitarse. Y créannos: lo hacemos. Tratamos. O a veces no podemos. O no queremos. Y esto no aplica solo para nosotras, sino para toda la población con sobrepeso . Tenemos compromisos, cosas que resolver. Pero a diferencia de muchos (y también es válido), el cuerpo no es nuestro centro de atención en el sentido que ellos lo manejan. Desde Grecia Antigua y los nazis se ha mostrado que ese modelo de cuerpo que nos quieren imponer es fascista en sus propósitos. ¿Y qué si hago ejercicio y no tengo el cuerpo de Gisele Bündchen? ¿Soy floja?

Con esa cara tan linda... pero ese cuerpo: Bueno, lo mismo se puede decir de tu cerebro, que me está mostrando ahora mismo ese espectacular desfase que tienes entre apertura mental, conocimiento del mundo y lo que ha pasado en estos últimos años.

3. "Una gorda solo debe ponerse lo que le quede bien". A menos que hayan vivido en Marte estos últimos cinco años, o estas últimas décadas, verán que la moda no tiene reglas. Un poco de mundo, por Dios.

4. "Si fueses más flaca, saldría contigo." Se atreven a EXIGIR (porque eso hacen) beldades, cuando no tienen ni la mitad de los atributos que demandan en una mujer. Se creen Brad Pitt cuando, como dicen en mi país, son "churrascos": se creen churros (guapos) pero son un asco.

5. "Las gordas no deberían usar bikini". Ay, perdón, ¿me lo está diciendo Gisele Bündchen, Ryan Gosling o el acomplejado por su barriga, piernas blancas y estrías? Y si fuera así, yo me pongo el bikini y si es tu problema... es asunto tuyo.

6. "Las gordas lo único que hacen es comer". Sí, ahora mismo estoy comiendo aire, es un proceso que hacemos los humanos, ¿saben? clases de biología básica. OBVIAMENTE NO. Trabajamos, tenemos vidas, salimos con gente (SÍ, NOSOTRAS TENEMOS SEXO). Y comemos igual que tú, que por cierto no estás comiéndote ese bowl con quinoa y proteína sino una hamburguesa gigante.

7. "Odio a los gordos". Nosotras pasamos del montón de tarados que existen en el mundo, cariño.

8. Jajajaja, "gorda". Jajaja, "tonto". Son dos hechos irrefutables. A mí no me molesta que me digan gorda. Lo soy. Es como decir a alguien que es rubio. Pero sí es bastante idiota pretender que eso sea un insulto en este siglo. Crece, bebé.

9. "Ser gorda es no amarse y estar mal". Uy, ¿en todos los casos? Por favor, muéstrenme estudios de eso pero ya, a ver si es tan natural y comprobado como cuando a una mujer le llega la regla. ¿Es que acaso se nos tiene prohibido amarnos por nuestro tamaño? Ay no, dejen sus peroratas para sus fotos de playa en Instagram, si no tienen con qúe probarlas. Y de paso, cómprense un "Ubícatex" a ver si dejan tanto prejuicio.

10. "Si eres gorda, nadie te va a querer". Señoras de generaciones pasadas, sabemos que ustedes la pasaron MUY pero MUY MAL oprimidas por la visión de conseguirse un marido como meta de vida. Nosotras tuvimos que luchar contra sus creencias durante años para poder darnos algo de amor propio. Y agradecemos el hecho de tener la conciencia de no tener sus mismas metas ni vivir sus vidas a través de la mirada masculina. ¡Besos!

