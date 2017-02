Es la era del machismo buena onda, ése que no se cansa de decirte cuán hermosa eres cuando sales a luchar por una vida mejor

Por Cynthia Híjar

¿Cómo va ser machista decirle a una mujer que es hermosa? Si todas, absolutamente todas son hermosas, y además todas desean serlo.

Todas sabemos que hay de machismos a machismos. Tenemos claro, por ejemplo, que algunos son llamados "micromachismos" no porque sean pequeñitos o inocuos, sino porque se han normalizado a tal grado en la cultura feminicida que, al señalarlos, nos llaman exageradas. Algunos llaman micromachismos a varias joyitas patriarcales aunque sabemos que son éstos los que sostienen la cultura de la violación y el estado feminicida: que si el piropo, que si la naturalización de los estereotipos y roles de género, que si la hipersexualización de las chichis en un mundo donde la mayoría de los hombres cis heterosexuales no podrían encontrar el clítoris ni aunque les fuera la vida en ello.

En esta era de tiempos aún híbridos, el rancho electrónico se ha decorado con morbosidad millenial, fotografía en blanco y negro —muy cool por cierto— y esa desesperanzadora invasión de lo new age en los análisis políticos. Es aquí donde la misoginia se difumina como una neblina de gas incoloro que va de perfil en perfil de Facebook, normalizando su violencia y alimentándose de su propio excremento. Es la era del machismo buena onda, ése que no se cansa de decirte cuán hermosa eres cuando sales a luchar por una vida mejor, mientras te recuerda que debes pagar la mitad de la cuenta, ser blanca, heterosexual e inteligente bajo sus normas.

En fin, es la era del machismo "micro" y uno de sus medios más sobresalientes ha sido la página Cultura Colectiva.

"Eres hermosa y no lo sabes". ¿Pero cómo va a ser machista decirle eso a una mujer? Si todas, absolutamente todas son hermosas, y además todas desean serlo. Todas, dije. Relájate, si no te gustó esa publicación puedes leer esta otra: "20 canciones de amor que toda mujer quisiera que le dedicaran", con éxitos como "Eres para mí" de Julieta Venegas (porque toda mujer quiere ser propiedad de alguien, ¿cierto?), "La flaca" (porque todas, al no tener qué comer, desearíamos beber cerveza con sensualidad mientras erotizamos a un barbudo europeo) y, desde luego, "Amor violento", rolísima de esa tan querida banda chilena que ya hizo alguna vez apología al feminicidio: Los tres.

Nunca más podré dormir

Nunca más podré soñar

Con nadie que

No seas tú

[Inserte aquí sus lágrimas de onvre]

Y es que es un gran viaje. Cada vez que en mi news feed aparece una publicación compartida por la página Cultura Colectiva y me atrevo a leer el título, me cuesta trabajo volver al año 2017.

Aún así, creo que la gente que escribe ahí se esfuerza por proyectar su esencia contemporánea: "Enamórate de una mujer que entienda que el amor es libre" nos dicen, porque quieren aparentar que el amor romántico no es lo suyo y vaya, precisamente terminan romantizando a las mujeres que quieren una vida libre y llevándolas a ese jueguito patriarcal de la competencia entre mujeres, del hacerte creer que eres diferente de todas para que no te des cuenta del lugar que ocupas en un grupo social oprimido, ah pero si logras ser una de esas mujeres que Cultura Colectiva dice que merece ser amada quién sabe, igual y hasta consigues novio. "Las mujeres que no sienten celos cuando te ven salir con tus amigos, son aquellas que comprenden que el amor no se trata de pasar todo el tiempo juntos". Perdón, es que ya ven que a las mujeres eso de "entender" se nos dificulta desde siempre.

Cultura Colectiva es una página que se ha encargado de llenar el Facebook de publicaciones machistas. Y no es la única, lo que molesta es el afán de aparecer como los chicos buenos y sensibles, con infografías malhechas y datos sensacionalistas tratando de pasar por científicos. Chicos de Cultura Colectiva, en serio, si no pueden desaparecer sus publicaciones, por lo menos tomen una capacitación en perspectiva de género, como medio no les caería mal. También pueden leer otras revistas feministas y aprender de ahí, antes de hacerse los progres.

